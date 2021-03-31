РГК почала досліджувати вплив водню на роботу побутових газових приладів

В ході досліджень концентрація водню буде покроково підвищуватися – з 5% до 10%, 20%, 30% і в завершенні 50%

На спецполігоні в Житомирській області фахівці РГК спільно із вченими з Інституту газу НАНУ приступили до вогневих випробувань на побутових газових приладах різних сумішей водню. Такі експерименти також будуть проведені на полігоні в Івано-Франківську. Близко 30 наймасовіших моделей газових приладів: котлів, плит, колонок - пройдуть тестування водневими сумішами різної концентрації. Результати експериментів необхідні для безпечного і ефективного використання нових видів енергії і проходять в рамках II етапу водневого проекту РГК.

Експерти РГК разом із вченими Інституту газу Національної академії наук України проводять динамічні дослідження впливу газоводородних сумішей на побутові газові прилади в реальних лабораторних умовах. У цьому проекті задіяні всі п'ять спеціальних полігонів РГК – крім Житомирської області, вони розташовані у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Унікальність цих випробувань у тому, що умови застосування водню на спецполігонах РГК максимально наближені до реальних – для цього на полігоні зібрані газові плити і котли, що були у вживанні, моделей, які найчастіше використовуються в Україні.

В ході досліджень концентрація водню буде покроково підвищуватися – з 5% до 10%, 20%, 30% і в завершенні 50%. За допомогою приладів фахівці збирають інформацію про зміни ефективності роботи газового обладнання та викидів вуглекислого газу.

«Пріоритет нашого проекту - це гарантія безпечної роботи з новими видами енергії. Тому наші експерименти завжди націлені на практичне застосування, адже нам потрібно розробити технічну політику редизайну всієї газової системи для того, щоб Україна змогла використати всі сильні сторони European Green Deal», – сказав керівник водневого проекту, директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.

Нагадаємо, що I етап водневого проекту РГК розпочався 6 серпня на цьому ж полігоні в Житомирській області. Тоді в ізольовану газову систему, яка по конфігурації і матеріалам є моделлю діючих газових мереж, був закачаний 99% водень. Потім такі ж експерименти були проведені на інших спецполігонах РГК.