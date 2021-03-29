Hyundai бере участь у створенні водневого гоночного автомобіля

Гоночний автомобіль на водневих паливних елементах Forze IX буде повністю готовий у 2022 році

Компанії Hyundai Motor і Forze Hydrogen Racing, студентський стартап з Нідерландів, який створює гоночний електромобіль на водневих паливних елементах, об'єднали свої зусилля. Тепер, завдяки новому партнерству з Hyundai, студенти можуть консультуватися з інженерами з технічного центру Hyundai Motor Europe в Рюссельсхаймі (Німеччина), – повідомляє H2 View.

Forze Hydrogen Racing передбачає в цьому році повністю закінчити першу версію свого водневого спорткара Forze IX. Після випробувань у 2022 році буде створений другий, доопрацьований гоночний автомобіль.

Очікується, що він стане найшвидшим в світі гоночним електромобілем на паливних елементах і стане серйозним проривом в екологічних гонках. Автомобіль буде розвивати максимальну швидкість 300 км/год і розганятися до швидкості 100 км/год менш ніж за три секунди.

«Forze – це захоплююча команда, що складається з найяскравіших молодих умів, з уже перевіреним досвідом. Hyundai рада вступити з ними в партнерство. Спираючись на наше лідерство в області водневих паливних елементів і прагнення Forze вивести екологічно чисте паливо на новий рівень, ми разом розсунемо межі можливого в розвитку гонок з нульовим рівнем викидів», – сказав керівник відділу розробки автомобілів технічного центру Hyundai Motor Europe Тайрон Джонсон.