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    Hyundai бере участь у створенні водневого гоночного автомобіля

    нова енергія
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    Студентська компанія Forze Hydrogen Racing і її прототип водневого гоночного автомобіля &nbsp; - Hyundai бере участь у створенні водневого гоночного автомобіля

    Студентська компанія Forze Hydrogen Racing і її прототип водневого гоночного автомобіля

     

    Фото: h2-view.com

    Гоночний автомобіль на водневих паливних елементах Forze IX буде повністю готовий у 2022 році

    Компанії Hyundai Motor і Forze Hydrogen Racing, студентський стартап з Нідерландів, який створює гоночний електромобіль на водневих паливних елементах, об'єднали свої зусилля. Тепер, завдяки новому партнерству з Hyundai, студенти можуть консультуватися з інженерами з технічного центру Hyundai Motor Europe в Рюссельсхаймі (Німеччина), – повідомляє H2 View.

    Forze Hydrogen Racing передбачає в цьому році повністю закінчити першу версію свого водневого спорткара Forze IX. Після випробувань у 2022 році буде створений другий, доопрацьований гоночний автомобіль.

    Очікується, що він стане найшвидшим в світі гоночним електромобілем на паливних елементах і стане серйозним проривом в екологічних гонках. Автомобіль буде розвивати максимальну швидкість 300 км/год і розганятися до швидкості 100 км/год менш ніж за три секунди.

    «Forze – це захоплююча команда, що складається з найяскравіших молодих умів, з уже перевіреним досвідом. Hyundai рада вступити з ними в партнерство. Спираючись на наше лідерство в області водневих паливних елементів і прагнення Forze вивести екологічно чисте паливо на новий рівень, ми разом розсунемо межі можливого в розвитку гонок з нульовим рівнем викидів», – сказав керівник відділу розробки автомобілів технічного центру Hyundai Motor Europe Тайрон Джонсон.

    Теги: Німеччина студенти автомобіль водень Hyundai
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