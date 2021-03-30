Україна зможе виробляти 5 млрд кубометрів водню в рік

В Україні є всі для виробництва зеленого водню, тільки не вистачає законів

Але для цього необхідно прийняти відповідне законодавство

Експерти Європейської економічної комісії ООН провели дослідження потенціалу водневих технологій в Україні. Результати показали доцільність побудови в країні водневої економіки – у нас є для цього хороші можливості. Зокрема, існують прекрасні умови для розвитку зеленої електроенергетики, а також є газова інфраструктура, поєднана з Євросоюзом, – повідомляють Elektrovesti.

«Україна має потенціал для виробництва щорічно мінімум 5,5 млрд кубометрів зеленого водню. Але для цього необхідно розробити відповідне законодавство, а також створити стандарти виробництва, транспортування, зберігання і використання водню», – сказав керівник Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура.

У Держенергоефективності також повідомили, що виробництво зеленого водню відповідає цілям Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. Однак для виробництва такої кількості екологічно чистого палива необхідно розвиток відповідних потужностей сонячних і вітрових електростанцій.

Нагадаємо, що виробництво і постачання в Європу зеленого водню є одним з головних пріоритетів для України. Для цього уряд має намір розглянути модернізацію старого радянського трубопроводу «Дружба».