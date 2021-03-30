  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна зможе виробляти 5 млрд кубометрів водню в рік

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні є всі для виробництва зеленого водню, тільки не вистачає законів &nbsp; - Україна зможе виробляти 5 млрд кубометрів водню в рік

    В Україні є всі для виробництва зеленого водню, тільки не вистачає законів

     

    Фото: elektrovesti.net

    Але для цього необхідно прийняти відповідне законодавство

    Експерти Європейської економічної комісії ООН провели дослідження потенціалу водневих технологій в Україні. Результати показали доцільність побудови в країні водневої економіки – у нас є для цього хороші можливості. Зокрема, існують прекрасні умови для розвитку зеленої електроенергетики, а також є газова інфраструктура, поєднана з Євросоюзом, – повідомляють Elektrovesti.

    «Україна має потенціал для виробництва щорічно мінімум 5,5 млрд кубометрів зеленого водню. Але для цього необхідно розробити відповідне законодавство, а також створити стандарти виробництва, транспортування, зберігання і використання водню», – сказав керівник Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура.

    У Держенергоефективності також повідомили, що виробництво зеленого водню відповідає цілям Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. Однак для виробництва такої кількості екологічно чистого палива необхідно розвиток відповідних потужностей сонячних і вітрових електростанцій.

    Нагадаємо, що виробництво і постачання в Європу зеленого водню є одним з головних пріоритетів для України. Для цього уряд має намір розглянути модернізацію старого радянського трубопроводу «Дружба».

    Теги: ООН Україна інфраструктура уряд водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies