Дочірня компанія Boeing представила водневу систему для безпілотників

Водневий двигун дозволить літальному апарату протриматися в повітрі більше 10 годин

Insitu Pacific, дочірня компанія Boeing, оприлюднила нові подробиці про своїх останніх зусиллях по просуванню силових установок на водневих паливних елементах для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), – повідомляє H2 View.

Перший політ безпілотного водневого літального апарату ScanEagle був здійснений в грудні 2020 року. В ході 30-хвилинного польоту були виявлені початкові характеристики – вихідна потужність, скоропідйомність і внутрішні аеродинамічні характеристики БПЛА. На другому апараті був встановлений резервуар для зберігання рідкого водню.

БПЛА ScanEagle3 справив політ вже з повним баком, який був заповнений рідким воднем. Випробування проводилися на полігоні Університету штату Вашингтон, передбачається, що воднева рухова система дозволить безпілотнику протриматися в повітрі більше десяти годин.

«Для наших глобальних замовників в сфері оборони безпілотні літальні апарати на водневих паливних елементах представляють суттєвий інтерес. З експлуатаційної точки зору платформи на паливних елементах забезпечують більш тривалий політ і значне зниження шуму», – сказав керуючий директор Insitu Pacific Ендрю Дугген.