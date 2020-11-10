Шахти зазнають збитків, підвищення тарифу на електроенергію може добити галузь, — експерт

Для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії

Підвищення тарифу на передачу електроенергії на 30% знищить шахти, які й без того мають мільйонні збитки. Про це заявив директор держпідприємства «Львіввугілля» Олег Акімов.

За його словами, зростання витрат на електроенергію ще більше зажене вітчизняні шахти у збитки і може призвести до знищення галузі.

«1650 за тонну вугілля. Ще підвищити зараз за електроенергію плату. Ми і так вже повністю знаходимося в фінансовій дірі. Ми сьогодні беремо фактично, у нас дисбаланс, фінансовий результат по роботі за жовтень мінус 70 мільйонів гривень. Давайте підвищимо ще ціну на електроенергію, буде мінус 80 мільйонів або 90», — пояснив Акімов.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.