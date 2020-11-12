У 11 містах досі не подали тепло через борги

«Нафтогаз» блокує поставки газу через борги виробників

В Україні повністю або частково заблоковано початок опалювального сезону в 11 населених пунктах. Причиною неподання тепла є борги, повідомила в четвер, 12 листопада, пресслужба НАК «Нафтогаз».

«Через критичні борги 16 виробників тепла досі повністю або частково заблокований старт опалювального сезону в 11 населених пунктах... Так, без тепла залишаються мешканці населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Одеській і Харківській областях», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

У держкомпанії розповіли, що раніше доносили інформацію про заборгованість до облдержадміністрацій та міської влади. Також ще влітку публікувався список боржників, яким, згідно із законодавством, не буде можливості надавати газ через борг.

«За останні чотири місяці проблему критичних боргів вирішили 93 виробники тепла - перелік скоротився зі 109 критичних боржників (станом на 13 липня) до 16 (станом на 12 листопада)», - відзначили у компанії.

Заборгованість залишилася на 16 підприємствах: у Кам'янському, Житомирі, Києві, Старобільську, Щасті, Іллічівську, чотирьох одеських компаніях, Рені, Хлібодарському, Харківській області та трьох підприємствах Харкова.

Наприкінці жовтня «Нафтогаз» попереджав про зрив опалювального сезону у 24 містах через борги виробників тепла.

Нагадаємо, у листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшить ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських гзових хабах дорожчає газ. Підвищення тарифів на газ, традиційно, відбувається в період опалювального сезону, в Україні він стартував у жовтні.