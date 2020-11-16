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    Експерти назвали смарфони, які фотографують краще за iPhone 12 Pro Max

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    Фахівці DxOMark оцінили камеру iPhone 12 Pro Max - Експерти назвали смарфони, які фотографують краще за iPhone 12 Pro Max
    Фахівці DxOMark оцінили камеру iPhone 12 Pro Max

    iPhone 12 Pro Max зайняв четверте місце в рейтингу камер

    Нещодавно фахівці DxOMark оцінили камеру iPhone 12 Pro. Смартфон отримав 128 балів. Тепер експерти добралися і до найдорожчої моделі нової лінійки – iPhone 12 Pro Max. Він набрати трохи більше балів, але все одно програв по камерах флагманам Xiaomi і Huawei.

    Про це пише gsminfo.

    У iPhone 12 Pro Max система камер складається з основного датчика на 12 мегапікселів (Мп), ультраширококутного модуля (12 Мп), телефото модуля (12 Мп), сенсора LiDAR і спалаху. Камера може знімати 4K HDR відео частотою кадрів 24/30/60 fps.

    Загальний бал iPhone 12 Pro Max склав 130. Смартфон зайняв четверте місце в рейтингу, поступившись Huawei P40 Pro (132 бали), Xiaomi Mi 10 Ultra (133) і Huawei Mate 40 Pro (136).

    Експерти похвалили в iPhone 12 Pro Max за швидкий і точний автофокус, експозицію і високу деталізацію на фото. З мінусів відзначили шум на знімках при поганому освітленні і ненатуральні кольори в HDR.

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    Теги: технології Apple смартфон
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