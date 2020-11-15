Патрульні у Києві застосували сльозогінний газ проти хуліганів

Правоохоронці затримали чоловіків, які трощили у автівках дзеркала

У столиці на вулиці Смілянській двоє нетверезих чоловіків відривали дзеркала у припаркованих автомобілів. Правоохоронці їх затримали.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Під час затримання чоловіки намагалися вчинити напад на правоохоронців, тому довелося їх «заспокоювати» газом.

«Інспекторам натомість довелося застосувати спецзасоби - газ дратівливої дії та кайданки», - йдеться у повідомленні.

Затриманих осіб доставили до Солом'янського управління поліції. За вчинені правопорушення на чоловіків склали адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Затриманих передали слідчому для надання правової кваліфікації діям чоловіків.

Дл слова, Нацполіція закупила першу партію електрошокерів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче, щоб поліція частіше застосовувала електрошокери.

Також 13 листопада у столиці троє чоловіків влаштували перестрілку з поліцією. Патрульні зупинили підозрілий автомобіль на вулиці Героїв Космосу, як раптово з машини вибігло троє людей і почали стріляти по правоохоронцях. Один з поліцейських був поранений, але попри це зміг застосувати табельну вогнепальну зброю і разом з напарником знешкодити тих, хто стріляв.

Крім того, напередодні у Києві поліція закрила два ресторани, які порушували карантин. Ресторани приймали відвідувачів всередині закладу, а не «на виніс», як це передбачено карантинними обмеженнями.

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