Голова «Слуги народу» сказав, коли місія МВФ повернеться в Україну

Остання місія МВФ закінчила роботу 12 лютого

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) повернеться до України у квітні. Це пов'язано з тим, що припинять діяти фіксовані ціни на газ для населення.

Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у коментарі «Суспільному».

Зазначимо, остання місія МВФ закінчились 12 лютого.

«Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють з виконання домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до 1 квітня», – сказав Корнієнко.

Як відомо, МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів.

При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Раніше повідомлялося, що ексміністр економіки та радник президента України Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ», в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».