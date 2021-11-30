Рішення ОАСК: моральну шкоду постраждалих від червоного шламу у розмірі 9,21 млрд грн було визначено законно

Рішення суду констатує, що сума, визначена в якості компенсації постраждалим від червоного шламу миколаївцям, була визначена на підставі правильно проведеної експертизи

Експерти довели в суді, що їх висновки були зроблені правильно і мотивовано

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін'юсті про призупинення ліцензій експертів Юрія Ірхіна, Ганни Левчук та Едуарда Литвиненка. Про це йдеться в рішенні ОАСК, яке є в розпорядженні УНІАН.

Суд порахував, що дисциплінарна палата незаконно призупинила дію ліцензій експертів, які провели психологічну експертизу членів організації «Стоп шлам» і визначили розмір їх моральної шкоди від впливу токсичних відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу.

Навесні 2021 року експерти визначили моральну шкоду 1279 постраждалих від промислових відходів МГЗ (червоного шламу) на загальну суму 9,21 млрд грн. 26 травня Заводський районний суд Миколаєва назвав ці претензії правомірними та зобов'язав МГЗ виплатити зазначену суму.

У червні 2021 року Мін'юст за скаргою МГЗ зібрав засідання дисциплінарної палати ЕКК, яка прийняла рішення тимчасово позбавити експертів Ірхіна, Левчук і Литвиненка ліцензій, що дають право проводити незалежну експертизу. Дисциплінарна палата звинуватила експертів у тому, що вони порушили методику проведення психологічної експертизи, затвердженої Мін'юстом, і не провели достатньо глибокого і повного дослідження, а експертизу порахували невмотивованою. Тоді ж міністр юстиції Денис Малюська назвав висновки експертів «екологічним рейдерством».

Експерти довели в суді, що їх висновки були зроблені правильно і мотивовано, а порушень методик проведення судових експертиз допущено не було. Таким чином, рішення суду не тільки виправдовує експертів, але і констатує, що сума, визначена в якості компенсації постраждалим миколаївцям, була визначена на підставі правильно проведеної експертизи.