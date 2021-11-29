Мін’юст тихенько прибрав 407 колишніх чиновників зі списку люстрованих

За час дії закону про люстрацію Окружний адміністративний суд Києва ухвалив 236 рішень; у 218 випадках позови було задоволено

Підставою для цього послужили рішення судів

Станом на 22 листопада в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення закону «Про очищення влади», міститься інформація стосовно 654 осіб. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Повстання люстрованих. Як колишні прокурори помстилися державі».

Водночас, як повідомили «Главкому» у Міністерстві юстиції, з люстраційного реєстру зникли відомості стосовно 407 колишніх посадовців. Підставою для цього послужили рішення судів.

У коментарі нашому виданню ексдиректорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко повідомила, що, починаючи з 2014 року, в Україні було люстровано близько п’яти тисяч осіб із пів мільйона держслужбовців. Менше тисячі люстрованих оскаржили це рішення у судах.

Пані Козаченко наголосила, що люстрація – тимчасове відсторонення посадовців, які мають вплив на державне управління. При цьому люстрація має важливе значення для подальшого перезапуску державних інституцій, для проведення об’єктивного неупередженого слідства, притягнення винних осіб до відповідальності, проведення реальних реформ держуправління та правосуддя.

Водночас за час дії закону про люстрацію Окружний адміністративний суд Києва ухвалив 236 рішень. У 218 випадках позови було задоволено. Натомість 18 особам суд відмовив у поновленні на посадах.