Саакашвілі заявив про катування. Суд у справі відклали до 23 грудня (відео)

Саакашвілі заявив на засіданні, що під час перебування під вартою його катували

«Мене катували, зі мною нелюдськи поводилися, били, принижували»

Суд у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією та його прихильниками.

Як передає Радіо Свобода, Саакашвілі, якого 29 листопада вперше після затримання доправили до суду, заявив на засіданні, що під час перебування під вартою його катували.

Під час виступу зі скляної камери в залі суду він відмовився визнавати повноваження прокуратури.

«Весь світ вражений тим, що я звертаюся до вас через цю скляну стіну замість того, щоб вільно пересуватися створеною мною країною», – сказав Саакашвілі.

«Всі знають, що я не повинен сидіти у в’язниці, тому що всі звинувачення проти мене сфабриковані та політично мотивовані», – додав він.

У якийсь момент Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до «міжнародних партнерів Грузії», і звинуватив владу у катуванні. «Мене катували, зі мною нелюдськи поводилися, били, принижували», – сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі проходить обвинуваченим у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та погром в офісі телекомпанії «Імеді». Процес у справі триває у Тбіліському міському суді. Попереднє засідання відбулося 11 жовтня без Саакашвілі. Тоді його не доставили до суду, як пояснили у пенітенціарній системі, через заходи безпеки і стан здоров’я політика, який тоді голодував.

Раніше Мін’юст Грузії неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду через заходи безпеки та ризики погіршення стану здоров’я. Йому пропонували брати участь у процесі дистанційно чи проводити судові засідання у в’язниці, проте політик відмовився.

Нагадаємо, 29 листопада Саакашвілі вперше після затримання доставили до Тбіліського міського суду. До цього він не брав участі у засіданнях навіть дистанційно, а адвокати заявляли про поганий стан здоров'я політика.

1 жовтня 2021 року Міхеїла Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушено декілька кримінальних справ.

Наступної доби стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада його переведено до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі. 18 листопада, на 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів, після чого його перевели до реанімації.

Пізніше експрезидента Грузії перевезли до військового шпиталю у місто Горі, оскільки його самопочуття погіршилось. Там Саакашвілі припинив голодування.

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