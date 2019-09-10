Рішення суду Євросоюзу щодо газогону OPAL вигідне для України



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«Газпром» буде змушений скоротити транспортування газу «Північним потоком» і OPAL на 12,4 млрд кубометрів

Рішення суду змусить «Газпром» підтримувати транзит газу територію України

Рішення суду Європейського союзу щодо обмеження доступу «Газпрому» до газогону OPAL вигідне для України, оскільки призведе до збільшення транзиту газу територією цієї країни.

Про це заявив віцепрезидент польської національної нафтогазової компанії PGNiG Мацей Возняк, повідомляє Biznes Alert.

Як зазначив Возняк, «Газпром» буде змушений скоротити транспортування газу «Північним потоком» і OPAL на 12,4 млрд кубометрів.

Також віцепрезидент польської національної нафтогазової компанії додав, що рішення суду змусить «Газпром» підтримувати транзит газу територію України.

«Це змінює переговорну позицію України щодо майбутнього транзиту газу через цю країну. Термін дії транзитного договору закінчується в кінці року. «Газпром» оголосив, що не буде його продовжувати. Ці плани не зможуть реалізовувати без шкоди для інтересів Росії», - додав він.

Як повідомлялося, суд Європейського союзу 10 вересня 2019 року за позовом урядів Польщі, Литви і Латвії скасував рішення Європейської комісії від 28 жовтня 2016 року про монопольний доступ «Газпрому» до газопроводу OPAL. Суд встановив, що «оспорюване рішення було прийнято в порушення принципу енергетичної солідарності».

Нагадаємо, газопровід OPAL потужністю 36 млрд кубометрів газу на рік був побудований у серпні 2011 року. Він поєднав «Північний потік» з європейської ГТС. У грудні 2016 року Польща оскаржила в суді Євросоюзу рішення Єврокомісії про доступ російського «Газпрому» до газопроводу OPAL. До позову також приєдналися уряди Литви і Латвії, НАК «Нафтогаз України» і польський нафтогазовий оператор PGNiG.