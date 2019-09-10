Суд Євросоюзу обмежив доступ «Газпрому» до німецького газогону Opal



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Газопровід Opal пролягає територією Німеччини і сполучає газогін «Північний потік» із німецькою газотранспортною системою

Суд Євросоюзу ухвалив вигідний для Польщі вердикт

Суд Євросоюзу скасував рішення Єврокомісії, що дає російській компанії «Газпром» право постачати більше газу по німецькому газопроводу Opal. Справу до суду подав польський енергетичний концерн PGNiG.

Про це 10 вересня повідомило польське Міністерство енергетики у Twitter.

«Суд Євросоюзу ухвалив вигідний для Польщі вердикт з питання використання «Газпромом» газопроводу Opal. Суд скасував рішення Єврокомісії, що дає російському концерну право використовувати газопровід на 100%», – ідеться в повідомленні.

За даними польського RMF24, рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року було ухвалене з порушенням засади енергетичної солідарності. Воно дозволяло ширше використання газопроводу Opal.

Польща заявила, що рішення Єврокомісії призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що «суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу». В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС. У 2018 році Варшава аргументувала, що рішення Єврокомісії є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі.

Нагадаємо, газопровід Opal пролягає територією Німеччини і сполучає газогін «Північний потік» із німецькою газотранспортною системою.

Як повідомлялося, тристоронні газові переговори за участі України, Росії та ЄС відбудуться 19 вересня.