Україна та Узбекистан відновлюють авіасполучення



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Наразі мова йде про запуск чартерних рейсів, які літатимуть один раз на тиждень

Авіакомпанія Uzbekistan Airways повідомила про відновлення авіасполучення між столицями України та Узбекистану. Перші авіарейси за цим маршрутом здійснять після 5-річної перерви.

Про це повідомляє «ЦТС».

Зазначається, що наразі мова йде про запуск чартерних рейсів, які літатимуть один раз на тиждень — в ніч з суботи на неділю. Стартують ці авіарейси з 5 жовтня. Тривалість перельоту з Києва до Ташкента складе 4 години 50 хвилин.

Авіасполучення між Україною та Узбекистаном припинили у 2013-2014 роках. Тоді узбекистанська компанія заявляла про тиск зі сторони авіакомпанії Ігоря Коломойського «МАУ». В середині 2014 року авіасполучення тимчасово відновилося, однак з 2015 року припинилося через відсутність домовленості між українською та узбекистанською владами.

До слова, напередодні авіакомпанія МАУ змінила свого очільника. З 18 вересня МАУ очолить Євген Дихне. Він має репутацію кризового менеджера і досвід управління підприємствами інфраструктури: ДАП «Львівські авіалінії», АТ «Укрзалізниця». До приходу в авіакомпанію МАУ з 2014 року виконував обов’язки генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», а у 2017-му був призначений першим заступником генерального директора підприємства.