Рішення вибірково знизити ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками, – експерт

Пендзин наголосив, що в країнах ЄС податок на додану вартість на продукти харчування встановлюються в розмірі від 5 до 7%, що є ефективним способом здешевити продукцію для населення

«Не можна в рамках одного сектору встановлювати для сировинників менший відсоток, для всіх останніх – повноцінну ставку»

Вибіркове зниження ПДВ для аграріїв пролобійоване окремими виробниками і не сприятиме підвищенню доступності продуктів харчування для населення. Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, коментуючи ухвалений Верховною Радою, але ще не підписанний Президентом Володимиром Зеленським, закон про зниження ПДВ для аграріїв.

«Це неправильно і не можна в рамках одного сектору встановлювати для сировинників менший відсоток, для всіх останніх – повноцінну ставку. Тому, напевно, це було пролобійовано безперечно певними виробниками», –сказав Пендзин.

Він наголосив, що в країнах Євросоюзу податок на додану вартість на продукти харчування встановлюються в розмірі від 5 до 7%, що є ефективним способом здешевити продукцію для населення. В Україні ж зниження ПДВ на продукцію аграріїв зробили вибірково, що не сприятиме доступності її для населення..

«Правильно було би повністю встановити знижений податок на додану вартість на всі види продовольства. В першу чергу треба думати про власне населення», – підсумував Пендзин.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Так, ПДВ знизять для виробників сировини – зерна, цукрових буряків, насіння сояшника та льону, рапсу.

Прийняття закону викликало хвилю критики з боку учасників ринку, галузевих експертів та міжнародних партнерів України, адже його положення не відповідають нашим зобов’язанням. Так, це рішення порушує домовленості з МВФ, адже до кінця року Україна зобов’язалася не знижувати податки. Крім того, за підрахунками експертів, це призведе до зменшення надходжень до держбюджету, при цьому вартість продуктів харчування для населення не знизиться. Ця критика стала причиною того, що закон досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.