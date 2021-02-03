ЗМІ: Разумков не підтримав санкції проти каналів, пов'язаних з Медведчуком

За інформацією ЗМІ, спікер Ради утримався від голосування

Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування на засіданні Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з Віктором Медведчуком – «112 Україна», NewsOne, Zik.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в РНБО та видання «Бабель».

Зазначається, що Разумков утримався від голосування.

Опитані ЗМІ члени РНБО переконують, що закон дозволяє вводити санкції проти громадян України. Їх можливо буде оскаржити, але це буде досить проблематична процедура.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що санкції не підтримали дві людини – інша була у відрядженні.

«2 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні», – сказав Данілов.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Санкції проти Козака та записаних на нього телеканалів запроваджені на п’ять років.

У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні вже почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik.

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу».