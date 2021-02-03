Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

Під час обшуків вилучено 270 штук печаток і штампів

Загальний обсяг проконвертованих коштів за два роки склав понад 210 млн грн

Співробітники Головного управління ДФС у Києві припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Незаконні послуги надавалися групою осіб протягом 2018-2020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками фіктивності.

«Грошові кошти готівкою знімалися особами в банківських установах. У подальшому незаконно проконвертована готівка разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки за винагороду. З метою прикриття своєї незаконної діяльності учасники так званого центру мінімізації платежів до бюджету використовували близько 11 транзитно-конвертаційних СГД», – розповів в. о. начальника ГУ ДФС у Києві Сергій Кононенко.

За його словами, було встановлено також, що підприємства безпідставно завищували власні витрати, чим зменшували базу оподаткування з податку на прибуток, що призвело до ухилення від сплати цього податку.

Для збору доказової бази було створено 16 мобільних слідчо-оперативних груп.

У результаті проведених обшуків виявлено оргтехніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, бухгалтерську документацію суб’єктів господарської діяльності з ознаками транзитності та фіктивності, печатки СГД з ознаками транзитності та фіктивності, печатки державних установ та нерезидентів, штампи у кількості 270 штук. Речі та документи долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

«Загальний обсяг проконвертованих коштів за два роки склав понад 210 млн грн, втрати державного бюджету – близько 35 млн грн», – наголосив Кононенко.

Зараз здійснюються оперативні та слідчі заходи.