  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуків вилучено 270 штук печаток і штампів - Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)
    Під час обшуків вилучено 270 штук печаток і штампів
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Загальний обсяг проконвертованих коштів за два роки склав понад 210 млн грн

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Незаконні послуги надавалися групою осіб протягом 2018-2020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками фіктивності.

    «Грошові кошти готівкою знімалися особами в банківських установах. У подальшому незаконно проконвертована готівка разом із підробленими первинними документами передавалась службовим особам СГД реального сектору економіки за винагороду. З метою прикриття своєї незаконної діяльності учасники так званого центру мінімізації платежів до бюджету використовували близько 11 транзитно-конвертаційних СГД», – розповів в. о. начальника ГУ ДФС у Києві Сергій Кононенко.

    За його словами, було встановлено також, що підприємства безпідставно завищували власні витрати, чим зменшували базу оподаткування з податку на прибуток, що призвело до ухилення від сплати цього податку.

    Для збору доказової бази було створено 16 мобільних слідчо-оперативних груп.

    У результаті проведених обшуків виявлено оргтехніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, бухгалтерську документацію суб’єктів господарської діяльності з ознаками транзитності та фіктивності, печатки СГД з ознаками транзитності та фіктивності, печатки державних установ та нерезидентів, штампи у кількості 270 штук. Речі та документи долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)
    Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)
    Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)
    Столичні податківці ліквідували потужний конвертаційний центр (фото)

    «Загальний обсяг проконвертованих коштів за два роки склав понад 210 млн грн, втрати державного бюджету – близько 35 млн грн», – наголосив Кононенко.

    Зараз здійснюються оперативні та слідчі заходи.

    Теги: ДФС Київ кримінал податки гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies