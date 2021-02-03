У центрі Києва знову протести: поліція стягнула сили в урядовий квартал

Можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці

Сьогодні, 3 лютого, в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України та Кабінетом міністрів України.

Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці попереджають про можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці і просять автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.

Також поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Як повідомлялося, 28 січня учасники руху SaveФОП розпочали на Майдані Незалежності в Києві безстрокову акцію протесту.

Верховна Рада 1 грудня 2020 року після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

Проте відтермінування не зупинило протести. Вони вимагають винести законопроект 3853-1 на розгляд ВР в найближчий пленарний тиждень.

Як заявила в інтерв'ю «Главкому» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, у партії «Слуга народу» не йтимуть на діалог із підприємцями, які вимагають скасування касових апаратів.