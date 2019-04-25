«Рівнегаз Збут» на 64% зменшив ціну на газ для комерційних споживачів новини компаній



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Крім конкурентоспроможної ціни, компанія пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу

Протягом шести місяців ТОВ «Рівнегаз Збут» послідовно зменшує ціну на природний газ для комерційних споживачів. За цей період ціну знижено більш ніж на 5 тис. грн, завдяки чому бізнес-клієнти «Рівнегаз Збуту» отримали можливість заощадити на енергоносії.

У жовтні 2018 року «Рівнегаз Збут» встановив ціну природного газу для комерційних споживачів на тодішньому ринковому рівні - понад 14 тис. грн за 1 тис. м. куб. (без врахування транспортних послуг та ПДВ). У квітні цього року компанія пропонує газу для бюджетних установ, підприємств, організацій по ціні менше 9 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Крім конкурентоспроможної ціни, ТОВ «Рівнегаз Збут» пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу.

«Серед комерційних клієнтів нашої компанії - бюджетні установи та організації, що забезпечують теплом об’єкти соціальної сфери. Ми звикли працювати в умовах жорсткої відповідальності. Тому не маємо випадків коли школи, дитсадки, лікарні залишались без газу з вини постачальника», - зазначив директор ТОВ «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник.

Споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким бажають співпрацювати. Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про ринок природного газу», постачання природного газу юридичним особам здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником і споживачем.

У свою чергу, ціну на газ для потреб побутових споживачів визначає та затверджує Кабінет Міністрів України.