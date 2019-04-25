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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газопостачання

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    Одеситів попередили про відключення газопостачання

    У зв'язку з роботами на розподільному газопроводі ряд споживачів буде відключений від газопостачання

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: вул. пр.-т. Шевченко з 10:00 до 17:30 25.04.2019 р. будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами: 

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    № з/п

    Адреса

    Назва організації

    1

    пр-т Шевченка, 12/1, 12/2

    Кришні котельні

    2

    пр-т  Шевченка, 12/1 кв.99

    КБО

    3

    пр-т  Шевченка, 4

    Котельня «Облдержадміністрації»

    4

    Шампанський провулок, 9, кв 60

    КБО «Водолій»

    5

    Р. Кармена, 21-А

    Котельня «Укрсіббанк»

    6

    Р. Кармена, 21

    Котельня «Битрадіотехнік»

    7

    Довженко, 8-А

    Котельня

    8

    Французький б-р., 10

    ЗАО «Одесавінпром»

    9

    Французький бульвар, 35

    Котельня

    10

    Французький бульвар, 27

    Стадіон «Дінамо»

    11

    Середньофонтанська, 19-А, Б, В

    Котельні «Чудо місто»

    12

    Семафорний провулок, 4

    Котельня ТЦ

    13

    Пантелеймонівська, 3

    Котельня «Музкомедії»

    14

    Італійський бульвар, 4

    Котельня  «Паладіум»

    15

    Італійський бульвар, 15

    ЧМП «Борис»

    16

    Цегляний провулок, 9

    Кришна котельня

    17

    Маріїнська, 1-А

    Котельня

    Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

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