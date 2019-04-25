Одеситів попередили про відключення газопостачання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У зв'язку з роботами на розподільному газопроводі ряд споживачів буде відключений від газопостачання

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: вул. пр.-т. Шевченко з 10:00 до 17:30 25.04.2019 р. будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

№ з/п Адреса Назва організації 1 пр-т Шевченка, 12/1, 12/2 Кришні котельні 2 пр-т Шевченка, 12/1 кв.99 КБО 3 пр-т Шевченка, 4 Котельня «Облдержадміністрації» 4 Шампанський провулок, 9, кв 60 КБО «Водолій» 5 Р. Кармена, 21-А Котельня «Укрсіббанк» 6 Р. Кармена, 21 Котельня «Битрадіотехнік» 7 Довженко, 8-А Котельня 8 Французький б-р., 10 ЗАО «Одесавінпром» 9 Французький бульвар, 35 Котельня 10 Французький бульвар, 27 Стадіон «Дінамо» 11 Середньофонтанська, 19-А, Б, В Котельні «Чудо місто» 12 Семафорний провулок, 4 Котельня ТЦ 13 Пантелеймонівська, 3 Котельня «Музкомедії» 14 Італійський бульвар, 4 Котельня «Паладіум» 15 Італійський бульвар, 15 ЧМП «Борис» 16 Цегляний провулок, 9 Кришна котельня 17 Маріїнська, 1-А Котельня

Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.