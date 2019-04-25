Одеситів попередили про відключення газопостачання
-
Розсилка
У зв'язку з роботами на розподільному газопроводі ряд споживачів буде відключений від газопостачання
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: вул. пр.-т. Шевченко з 10:00 до 17:30 25.04.2019 р. будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
|
№ з/п
|
Адреса
|
Назва організації
|
1
|
пр-т Шевченка, 12/1, 12/2
|
Кришні котельні
|
2
|
пр-т Шевченка, 12/1 кв.99
|
КБО
|
3
|
пр-т Шевченка, 4
|
Котельня «Облдержадміністрації»
|
4
|
Шампанський провулок, 9, кв 60
|
КБО «Водолій»
|
5
|
Р. Кармена, 21-А
|
Котельня «Укрсіббанк»
|
6
|
Р. Кармена, 21
|
Котельня «Битрадіотехнік»
|
7
|
Довженко, 8-А
|
Котельня
|
8
|
Французький б-р., 10
|
ЗАО «Одесавінпром»
|
9
|
Французький бульвар, 35
|
Котельня
|
10
|
Французький бульвар, 27
|
Стадіон «Дінамо»
|
11
|
Середньофонтанська, 19-А, Б, В
|
Котельні «Чудо місто»
|
12
|
Семафорний провулок, 4
|
Котельня ТЦ
|
13
|
Пантелеймонівська, 3
|
Котельня «Музкомедії»
|
14
|
Італійський бульвар, 4
|
Котельня «Паладіум»
|
15
|
Італійський бульвар, 15
|
ЧМП «Борис»
|
16
|
Цегляний провулок, 9
|
Кришна котельня
|
17
|
Маріїнська, 1-А
|
Котельня
Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.