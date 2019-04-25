АМКУ дозволив ДТЕК купити два обленерго, але обмежив вплив компанії на суміжних ринках



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ДТЕК заборонили впливати на суміжні ринки – ринок поставки та ринок виробництво електроенергії

ДТЕК придбала «Київобленерго» та «Одесаобленерго»

Антимонопольний комітет більшістю голосів дозволив групі ДТЕК придбати «Київобленерго» та «Одесаобленерго». Про це повідомив на своєму акаунті в Facebook журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов.

«Одесаобленерго» і «Київобленерго» є операторами системи розподілу в Одеській та Київській областях і не здійснюють діяльність з постачання електроенергії. Діяльність операторів системи розподілу повністю регулюється НКРЕКП.

Як повідомили джерела у відомстві, надаючи дозвіл на концентрацію, АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, які усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки – ринок поставки та ринок виробництва електроенергії.

3 січня 2019 року «ДТЕК Нафтогаз» та NGR B.V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній. Договори укладені з відкладальною умовою та повинні бути завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів.

На думку провідного юриста юридичної компанії Arzinger Олександра Дякулича, покупка природних монополій не призводить до негативних наслідків для ринку.

В ефірі каналу «112 Україна» він заявляв, що «це природні монополії, діяльність яких повністю зарегульована Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, що встановлює тарифи, які регулюють ці компанії. З точки зору антимонопольного законодавства купівля таких природних монополій не призводить до якихось негативних наслідків на ринку, тому що вони вже є природними монополістами».

Юрист підкреслив, що зміна власника природної монополії ніяк не впливає на конкуренцію на ринку.