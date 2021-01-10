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    Економіка та фінанси

    Рівненська АЕС запустила енергоблок після чотирьох місяців ремонту

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    <p>Ремонт четвертого енергоблоку розпочався 6 вересня минулого року</p> - Рівненська АЕС запустила енергоблок після чотирьох місяців ремонту

    Ремонт четвертого енергоблоку розпочався 6 вересня минулого року

    На енергоблоці №4 провели планово-попереджувальний ремонт

    Рівненська АЕС підключила до енергосистеми України енергоблок №4 після проведення планово-попереджувального ремонту, який тривав понад чотири місяці.

    Про це 9 січня повідомила пресслужба «Енергоатому».

    Відзначається, що ремонт четвертого енергоблоку розпочався 6 вересня минулого року. До цього часу на ньому виконані регламентні роботи, ряд заходів із підвищення безпеки, а також унікальні роботи із впровадження технології Holtec International щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

    При цьому зазначено, що планово-попереджувальний ремонт енергоблоку №3 триває, роботи проводяться згідно із графіком.

    Так, за минулу добу на Рівненській АЕС у роботі знаходилися два енергоблоки із сумарним навантаженням 860 МВт, вироблено 20,6 млн кВт/год електроенергії. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

    Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах чинних норм, повідомила прес-служба.

    До слова, на Запорізькій АЕС почнуть виробляти водень.

    Теги: енергетика АЕС технології Енергоатом ремонт Рівне
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