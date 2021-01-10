Рівненська АЕС запустила енергоблок після чотирьох місяців ремонту

На енергоблоці №4 провели планово-попереджувальний ремонт

Рівненська АЕС підключила до енергосистеми України енергоблок №4 після проведення планово-попереджувального ремонту, який тривав понад чотири місяці.

Про це 9 січня повідомила пресслужба «Енергоатому».

Відзначається, що ремонт четвертого енергоблоку розпочався 6 вересня минулого року. До цього часу на ньому виконані регламентні роботи, ряд заходів із підвищення безпеки, а також унікальні роботи із впровадження технології Holtec International щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

При цьому зазначено, що планово-попереджувальний ремонт енергоблоку №3 триває, роботи проводяться згідно із графіком.

Так, за минулу добу на Рівненській АЕС у роботі знаходилися два енергоблоки із сумарним навантаженням 860 МВт, вироблено 20,6 млн кВт/год електроенергії. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах чинних норм, повідомила прес-служба.

До слова, на Запорізькій АЕС почнуть виробляти водень.