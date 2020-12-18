На Запорізькій АЕС почнуть виробляти водень

Воднево-киснева станція буде здана в експлуатацію до кінця року

На Запорізькій атомній електростанції готують до введення в дослідну експлуатацію воднево-кисневу станцію, яка буде виробляти водень для охолодження генераторів, - повідомляють Elektrovesti.

Нову воднево-кисневу станцію створюють для виробництва і накопичення водню. Він буде транспортуватися через магістральні трубопроводи на всі енергоблоки ЗАЕС для охолодження генераторів. Власний комплекс збільшить надійність поставок водню на АЕС.

«Зараз воднево-киснева станція готова майже на 70%, комплекс здадуть в дослідну експлуатацію до кінця 2020 року», - запевнив виконавець робіт управління будівництва Запорізької АЕС Дмитро Веремейчик.