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    На Запорізькій АЕС почнуть виробляти водень

    нова енергія
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    <p>Запорізька атомна електростанція створює власний водневий комплекс</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - На Запорізькій АЕС почнуть виробляти водень

    Запорізька атомна електростанція створює власний водневий комплекс

     

    Фото: akzent.zp.ua

    Воднево-киснева станція буде здана в експлуатацію до кінця року

    На Запорізькій атомній електростанції готують до введення в дослідну експлуатацію воднево-кисневу станцію, яка буде виробляти водень для охолодження генераторів, - повідомляють Elektrovesti.

    Нову воднево-кисневу станцію створюють для виробництва і накопичення водню. Він буде транспортуватися через магістральні трубопроводи на всі енергоблоки ЗАЕС для охолодження генераторів. Власний комплекс збільшить надійність поставок водню на АЕС.

    «Зараз воднево-киснева станція готова майже на 70%, комплекс здадуть в дослідну експлуатацію до кінця 2020 року», - запевнив виконавець робіт управління будівництва Запорізької АЕС Дмитро Веремейчик.

    Теги: Запоріжжя АЕС водень
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