Купівля електроенергії в режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС – Наливайченко

Нардеп повідомив, що в Єврокомісії розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС

Закупівля електричної енергії з Білоруської АЕС ставить під загрозу партнерські відносини України та країн-членів Європейського союзу. Про це заявив народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом Валентин Наливайченко у своїй колонці на сайті агентства «Інтерфакс-Україна».

«Наслідки безглуздого і ймовірно корумпованого рішення про закупівлю електрики з Білорусі будуть доволі серйозними. Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити», – зазначив нардеп.

За його інформацією, у Єврокомісії вкрай розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС, якій країни-члени ЄС – Польща, Литва, Латвія та Естонія – оголосили бойкот.

«Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, – нічого не сказати. Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів із Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС у Білорусі, а з нового року віроломно почала купувати (!) у неї струм», – наголосив Наливайченко.

Нардеп нагадав, що парламенти країн Балтії на законодавчому рівні ввели заборону на купівлю струму з Білоруської АЕС і завдяки цьому АЕС фактично втратили цільовий ринок збуту.

«Але тут трапилося те, чого європейці й уявити собі не могли – на допомогу Лукашенку й Путіну прийшла Україна. Що це? Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п‘ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО», – додав нардеп.

Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку. Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.