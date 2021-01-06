  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Купівля електроенергії в режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС – Наливайченко

    • Розсилка
    Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили бойкот Білоруській АЕС - Купівля електроенергії в режиму Лукашенка загрожує співпраці України з ЄС – Наливайченко
    Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили бойкот Білоруській АЕС
    Фото: zavodfoto

    Нардеп повідомив, що в Єврокомісії розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС

    Закупівля електричної енергії з Білоруської АЕС ставить під загрозу партнерські відносини України та країн-членів Європейського союзу. Про це заявив народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом Валентин Наливайченко у своїй колонці на сайті агентства «Інтерфакс-Україна».

    «Наслідки безглуздого і ймовірно корумпованого рішення про закупівлю електрики з Білорусі будуть доволі серйозними. Більш недолугого зовнішньополітичного рішення від української влади годі було й уявити», – зазначив нардеп.

    За його інформацією, у Єврокомісії вкрай розчаровані рішенням України співпрацювати з Білоруською АЕС, якій країни-члени ЄС – Польща, Литва, Латвія та Естонія – оголосили бойкот.

    «Сказати, що європейські партнери розчаровані рішенням української влади купувати електрику з Білоруської АЕС, – нічого не сказати. Ще восени 2020-го українська влада на офіційному рівні запевняла партнерів із Євросоюзу, що в жодному разі не планує співпрацювати з путінською АЕС у Білорусі, а з нового року віроломно почала купувати (!) у неї струм», – наголосив Наливайченко.

    Нардеп нагадав, що парламенти країн Балтії на законодавчому рівні ввели заборону на купівлю струму з Білоруської АЕС і завдяки цьому АЕС фактично втратили цільовий ринок збуту.

    «Але тут трапилося те, чого європейці й уявити собі не могли – на допомогу Лукашенку й Путіну прийшла Україна. Що це? Це ніщо інше, як зухвала диверсія проти національних інтересів України. Російська п‘ята колона всередині країни поставила під загрозу основу основ підтримки нашої держави в ЄС та НАТО», – додав нардеп.

    Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС здійснюють три компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

    Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

    Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку. Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

    Читайте також: Російське лобі перемогло: Україна почала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС, – нардеп
    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко електроенергія АЕС Валентин Наливайченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies