РНБО вдалося до тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС у справі «Роттердам+» – адвокат

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+»

Одинець заявила, шо до повноважень РНБО точно не входить контроль за результатами досудового розслідування

Заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про намір втрутитися в справу «Роттердам+» є прямою формою тиску на незалежний суд, зокрема на суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Про це заявила адвокат Ірина Одинець.

«Те, що наразі озвучив Данілов є виключно незаконним та таким, що є формою прямого тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС, а отже, втручанням у судову діяльність», – заявила адвокат.

Вона наголосила, шо до повноважень РНБО точно не входить здійснення контролю за результатами досудового розслідування.

«Чи може, РНБО, заодно і скасує утворення та функціонування судів в Україні?», – додала Одинець.

При цьому вона наголосила, що незалежність усієї антикорупційної вертикалі, до якої входить як НАБУ, так і ВАКС, неодноразово гарантувалася президентом України і головою РНБО Володимиром Зеленським на міжнародному рівні.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи Роттердам+ Віктор Чумак відкликав свою скаргу та відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи.

Відтак у справі більше не залишилося заявників, що публічно підтвердив глава ЦПК Віталій Шабунін.

Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».