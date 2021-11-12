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    Економіка та фінанси

    РНБО вдалося до тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС у справі «Роттердам+» – адвокат

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    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи &laquo;Роттердам+&raquo; - РНБО вдалося до тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС у справі «Роттердам+» – адвокат
    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+»

    Одинець заявила, шо до повноважень РНБО точно не входить контроль за результатами досудового розслідування

    Заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про намір втрутитися в справу «Роттердам+» є прямою формою тиску на незалежний суд, зокрема на суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

    Про це заявила адвокат Ірина Одинець.

    «Те, що наразі озвучив Данілов є виключно незаконним та таким, що є формою прямого тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС, а отже, втручанням у судову діяльність», – заявила адвокат.

    Вона наголосила, шо до повноважень РНБО точно не входить здійснення контролю за результатами досудового розслідування.

    «Чи може, РНБО, заодно і скасує утворення та функціонування судів в Україні?», – додала Одинець.

    При цьому вона наголосила, що незалежність усієї антикорупційної вертикалі, до якої входить як НАБУ, так і ВАКС, неодноразово гарантувалася президентом України і головою РНБО Володимиром Зеленським на міжнародному рівні.

    Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи Роттердам+ Віктор Чумак відкликав свою скаргу та відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи.

    Відтак у справі більше не залишилося заявників, що публічно підтвердив глава ЦПК Віталій Шабунін.

    Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

    Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

    Теги: РНБО НАБУ корупція в Україні Віктор Чумак Віталій Шабунін Роттердам+
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    РНБО вдалося до тиску на суддів Апеляційної палати ВАКС у справі «Роттердам+» – адвокат