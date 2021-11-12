РНБО вважає, що поблизу кордону з Білоруссю є «проблемна точка»

За даними української розвідки, наразі може йтися про 15 тисяч біженців на території Білорусі

У Луцьку збереться велика нарада щодо захисту кордону

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що в неділю в Луцьку має відбутися нарада за участі посадовців Польщі та Литви щодо ситуації з біженцями. Про це він сказав в ефірі токшоу «Право на владу».

Говорячи про міграційну кризу, Данілов зауважив: «Ми цілком усвідомлюємо, що за країна Білорусь на сьогодні. Ці люди (біженці – ред.) там з'явилися невипадково. Це штучна криза, яку підготували Путін спільно з Лукашенком для Євросоюзу... За нашими розвідданими, вже 15 тисяч біженців знаходиться на території Білорусі».

За словами Данілова, наразі «розгортається кампанія, щоб їх було якомога більше, – для того, щоб тиснути безпосередньо на Євросоюз».

«Якщо Польща закриє свій кордон, тоді будуть перекриті і інші шляхи. Не лише для людей. Це буде перекрита залізниця, через яку рухаються товари з Російської Федерації, з Китаю на Європу», – сказав він.

Секретар РНБО зауважив, що 11 листопада міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський перебував «на місці, де є у нас проблемна точка: там, де є перехрестя саме білоруського, польського і українського кордону».

«На цю неділю запланована велика нарада безпосередньо в місті Луцьку. Там, де будуть брати участь щонайменше три міністри. Ми запрошуємо на цю нараду амбасадорів Польщі і Литви. Ми там будемо вирішувати питання, в який спосіб ми саме будемо відповідати на ці виклики», – повідомив Данілов.

Нагадаємо, у міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Згодом МВС відправив на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків.

Напередодні задля безпеки українсько-білоруського кордону на засіданні РНБО було ухвалено низку невідкладних рішень.

Крім того, як зазначив очільник МВС, найближчим часом у прикордонних областях України будуть проведені навчання із залученням підрозділів територіальної оборони з метою підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння до нашої країни з території Білорусі незаконних мігрантів.

Через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну. Тож Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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