Скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах: оприлюднено цифри

Переміщення біженців виявилося досить вигідним «бізнесом» для білоруського диктатора

Переміщення нелегальних мігрантів з Близького Сходу до білорусько-польського кордону – не тільки спосіб політичного шантажу Європи з боку самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка, але і непоганий «бізнес» для нього. Про це в ефірі політичного токшоу «Право на владу» розповів вітчизняний політолог, співзасновник «Українського інституту майбутнього» Юрій Романенко.

«Він на цьому дуже добре заробляє. Ось сьогодні до білорусі прилетять чи вже прилетіли 10 бортів. Це приблизно 2,5 тис. людей. Так ось, приблизно $15 млн за перевезення беруть посередники, фірми усілякі. 7,5 млн один «чартер» приносить тільки Лукашенку», – пояснив експерт.

Романенко додав, що коли люди дивуються, звідки біженці мають по $2,6 тис. на перетин кордону, а також гроші на авіаційні квитки тощо, варто розуміти, що у багатьох регіонах Близького Сходу, зокрема, на території Іраку, Курдистану деякі люди живуть досить заможньо – оскільки там є нафта, газ та інші ресурси.

Нагадаємо, Польща назвала авіакомпанію, яка доправляє нелегалів до її кордону.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що Росія не причетна до кризи на білорусько-польському кордоні. Очільник МЗС країни-агресорки спростував причетність авіакомпанії «Аерофлот» до перевезення біженців, про що повідомляють російські ЗМІ.

Своєю чергою Turkish Airlines заявила, що її рейси до Мінська «в жодному разі не сприяють нелегальному імміграційному руху».

Зазначимо, що наразі щотижня в Мінськ прибувають близько 40 літаків зі Стамбула, Дамаска та Дубая.

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