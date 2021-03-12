Родина голови НКРЕКП відкрила ще три компанії напередодні рішення про імпорт струму з Росії, – ТСК

Наливайченко стверджує, що у ТСК є вагомі підстави вважати, що всі 3 компанії, в яких Артем Тарасюк – рідний брат голови НКРЕКП став директором – насправді контролюються Валерієм Тарасюком

«Розширення сімейного бізнесу голови НКРЕКП одразу після рішення про імпорт електроенергії з РФ може розглядатися, як прихований хабар», – Наливайченко

Родина голови НКРЕКП Валерія Тарасюка відкрила 3 нових компанії через 5 днів після рішення про дозвіл на імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на данні Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо розслідування причин кризи в енергетиці.

«У ТСК є достатні і вагомі підстави вважати, що всі 3 компанії, в яких Артем Тарасюк – рідний брат голови НКРЕКП 21 грудня 2020 року став директором – насправді контролюються головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком. Розширення сімейного бізнесу голови НКРЕКП одразу після рішення про імпорт електроенергії з РФ може розглядатися, як прихований хабар», – повідомив нардеп.

Мова йде про компанії «Рент Менеджмент Сервіс», «Мінськ Плаза 26» і «Рент Груп Сервіс», які записані на бізнес-партнера голови НКРЕКП Андрія Колупаєва.

ТСК направила запити до Державної податкової служби, Нацполіції та СБУ щодо перевірки обставин реєстрації вказаних компаній і походження коштів для їх відкриття.

«Окремо закликаю СБУ перевірити походження коштів на предмет зв’язків з країною-агресором, яку Тарасюк регулярно відвідував і в інтересах якої відкрив імпорт електроенергії. Діяльність угруповання топчиновників-колаборантів в українській енергетиці має бути припинена», – підсумував нардеп.

Раніше ТСК звернулася до СБУ для перевірки сімейного бізнесу голови НКРЕКП в енергетичній сфері. Зокрема депутати виявили три компанії Валерія Тарасюка, які упродовж 2019-2020 років займалися торгівлею електричною енергією і отримували державні контракти.