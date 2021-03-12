  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Родина голови НКРЕКП відкрила ще три компанії напередодні рішення про імпорт струму з Росії, – ТСК

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наливайченко стверджує, що у ТСК є вагомі підстави вважати, що всі 3 компанії, в яких Артем Тарасюк &ndash; рідний брат голови НКРЕКП став директором &ndash; насправді контролюються Валерієм Тарасюком - Родина голови НКРЕКП відкрила ще три компанії напередодні рішення про імпорт струму з Росії, – ТСК
    Наливайченко стверджує, що у ТСК є вагомі підстави вважати, що всі 3 компанії, в яких Артем Тарасюк – рідний брат голови НКРЕКП став директором – насправді контролюються Валерієм Тарасюком

    «Розширення сімейного бізнесу голови НКРЕКП одразу після рішення про імпорт електроенергії з РФ може розглядатися, як прихований хабар», – Наливайченко

    Родина голови НКРЕКП Валерія Тарасюка відкрила 3 нових компанії через 5 днів після рішення про дозвіл на імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

    Про це повідомив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на данні Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо розслідування причин кризи в енергетиці.

    «У ТСК є достатні і вагомі підстави вважати, що всі 3 компанії, в яких Артем Тарасюк – рідний брат голови НКРЕКП 21 грудня 2020 року став директором – насправді контролюються головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком. Розширення сімейного бізнесу голови НКРЕКП одразу після рішення про імпорт електроенергії з РФ може розглядатися, як прихований хабар», – повідомив нардеп.

    Мова йде про компанії «Рент Менеджмент Сервіс», «Мінськ Плаза 26» і «Рент Груп Сервіс», які записані на бізнес-партнера голови НКРЕКП Андрія Колупаєва.

    ТСК направила запити до Державної податкової служби, Нацполіції та СБУ щодо перевірки обставин реєстрації вказаних компаній і походження коштів для їх відкриття.

    «Окремо закликаю СБУ перевірити походження коштів на предмет зв’язків з країною-агресором, яку Тарасюк регулярно відвідував і в інтересах якої відкрив імпорт електроенергії. Діяльність угруповання топчиновників-колаборантів в українській енергетиці має бути припинена», – підсумував нардеп.

    Раніше ТСК звернулася до СБУ для перевірки сімейного бізнесу голови НКРЕКП в енергетичній сфері. Зокрема депутати виявили три компанії Валерія Тарасюка, які упродовж 2019-2020 років займалися торгівлею електричною енергією і отримували державні контракти.

    Теги: ТСК НКРЕКП хабар Валентин Наливайченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies