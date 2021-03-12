Кличко поверне у крісло свого заступника Поворозника, раніше відстороненого через історію з хабарем

Віталій Кличко: «Усі крапки розставлені над «і», і я буду приймати рішення, щоби людина ( Микола Поворозник ) поверталася до виконання своїх обов'язків»

Поворозник раніше подав заяву про готовність повернутися на посаду.

Мер Києва Віталій Кличко має намір повернути до виконання обов’язків свого першого заступника Миколу Поворозника, який був відсторонений з посади на час розслідування провадження про хабарництво. Поворозник раніше подав заяву про готовність повернутися на посаду.

Питання щодо подальшої долі Поворозника озвучив на засіданні 11 березня депутат від «Удару» Дмитро Білоцерковець, повідомляє Українська правда. Він зазначив, що бачив пост Поворозника у соцмережі, де той писав, що ні він, ні інші працівники КМДА не є сторонами кримінального провадження щодо хабарництва.

На це Кличко відповів, що також читав відповідь СБУ щодо процесуального статусу Поворозника у справі і вже отримав заяву від відстороненого першого заступника про готовність приступити до виконання своїх обов'язків. «На мою думку, всі крапки розставлені над «і», і я буду приймати рішення, щоби людина (Микола Поворозник) поверталася до виконання своїх обов'язків», – зазначив Кличко.

До заяви про поновлення на посаді Поворозник подав відповідь на запит від керівника слідчого управління СБУ у місті Києві Ігоря Хоменка.

Сьогодні, 12 березня, Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook повідомив, що повертається на роботу.

«Повертаюся… Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив… Викликів багато – і пандемія, і її наслідки для економіки міста, і робота над оновленням інфраструктури столиці, і багато інших», – написав він.