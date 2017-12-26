«Спіймали на гарячому»: Трамп розкритикував поставки нафти з Китаю в КНДР

Трамп вважає, що мирного вирішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо Китай продовжить поставки нафти

Президент США Дональд Трамп негативно поставився до того, що Китай продовжує поставляти сиру нафту в Північну Корею. Про це Трамп написав у Twitter. «Спіймали на гарячому. Дуже розчарований, що Китай дозволяє поставки нафти в Північну Корею. Мирного вирішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо таке буде відбуватися в



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Дональд Трамп

Трамп вважає, що мирного вирішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо Китай продовжить поставки нафти

Президент США Дональд Трамп негативно поставився до того, що Китай продовжує поставляти сиру нафту в Північну Корею.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Спіймали на гарячому. Дуже розчарований, що Китай дозволяє поставки нафти в Північну Корею. Мирного вирішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо таке буде відбуватися в майбутньому», - зазначив президент США.

За даними розвідки США, з жовтня китайські судна близько 30 разів нелегально переливали нафту на північнокорейські кораблі в Західному морі. Відповідні супутникові знімки опублікувала південнокорейська газета The Chosun Ilbo.

Цього тижня адміністрація США розширила обмежувальні заходи проти КНДР ще на двох представників північнокорейської влади.

Нагадаємо, 22 грудня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції проти КНДР. Вони передбачають скорочення експорту бензину до Північної Кореї на 90 відсотків, а також вимогу репатріації північних корейців, які працюють за кордоном, протягом наступних 12 місяців. Вважають, що саме північнокорейські заробітчани значно поповнюють валютні резерви країни. Окрім того, експорт нафти до КНДР буде обмежено чотирма мільйонами барелів на рік.

Останні санкції стали відповіддю міжнародної спільноти на запуск наприкінці листопада Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15», здатної нести ядерний заряд.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав американські війська бути готовими до дій у Північній Кореї в той час, як дипломати Держдепартаменту намагаються вирішити ядерну проблему з боку КНДР.