Радбез ООН одностайно запровадив нові санкції проти КНДР

Нова резолюція Ради Безпеки ООН набуває чинності з моменту її схвалення

Рада Безпеки ООН у п'ятницю ввечері ухвалила резолюцію, ініційовану США, яка посилює санкцій проти Північної Кореї через триваючу провокаційну поведінку КНДР у регіоні. Документ прийнятий одностайним голосуванням . «Результат голосування такий: за проект резолюції проголосували 15 членів Ради. Проект резолюції приймається одностайно»,



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Північна Корея

Нова резолюція Ради Безпеки ООН набуває чинності з моменту її схвалення

Рада Безпеки ООН у п'ятницю ввечері ухвалила резолюцію, ініційовану США, яка посилює санкцій проти Північної Кореї через триваючу провокаційну поведінку КНДР у регіоні.

Документ прийнятий одностайним голосуванням .

«Результат голосування такий: за проект резолюції проголосували 15 членів Ради. Проект резолюції приймається одностайно», - оголосив голова Ради Безпеки ООН, обов'язки якого зараз виконує постійний представник Японії при ООН.

Як пояснив у коментарі «Укрінформу» речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, «прийнята резолюція Ради Безпеки ООН визначає провокативну політику Пхеньяна як пряму загрозу міжнародному миру й безпеці». За його словами, українська делегація рішуче засуджує деструктивну поведінку КНДР, тому також підтримала введення додаткових санкцій проти офіційного Пхеньяна.

Представник Української місії додав, що «для стримування ядерних апетитів Північної Кореї і деескалації ситуації на Корейському півострові є необхідним, щоби всі держави-члени ООН виконували відповідні резолюції Ради Безпеки щодо Північної Кореї».

Як повідомив дипломат, прийнята резолюція РБ ООН вводить додаткові обмеження проти режиму КНДР й передбачає в тому числі:

замороження активів та заборону переміщення 16 представникам режиму, включаючи представників Робітничої партії та уряду КНДР, а також північнокорейських банків;

включення міністерства збройних сил КНДР до контрольного списку північнокорейських юридичних осіб;

обмеження поставок у КНДР сирої нафти до 4 млн барелів протягом року з дня схвалення резолюції, а також повну заборону на цей вид діяльності після зазначеного періоду;

суттєве обмеження (до 90%) на постачання в КНДР продуктів нафтопереробки;

заборону імпорту з КНДР харчових продуктів, електричного обладнання, каміння, деревини, а також заборону передавати КНДР права на риболовецьку діяльність;

заборону експорту до КНДР промислового обладнання та металів, а також транспортних засобів;

репатріацію північнокорейських громадян, які працюють і мають дохід в інших країнах, до КНДР протягом двох років, окрім тих, повернення яких до країни заборонено згідно з національним законодавством або міжнародним правом;

посилення заборони стосовно північнокорейських суден, включаючи їхнє перехоплення, інспектування та затримання в разі виникнення підозр, а також заборону будь-яких передач використаних раніше морських суден до КНДР.

Нова резолюція Ради Безпеки ООН набуває чинності з моменту її схвалення.

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея проводить випробування з метою встановлення біологічної речовини, що викликає сибірську язву, на своїх міжконтинентальних ракетах.

Також КНДР відмовилася від переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми.