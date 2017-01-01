США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР

У санкційному списку США з’явилися імена двох високопосадовців Трудової партії Північної Кореї

Адміністрація США розширила обмежувальні заходи проти КНДР ще на двох представників північнокорейської влади. Про це йдеться в повідомленні на сайті мінфіну США у вівторок. Одним з них став заступник глави департаменту військової промисловості Трудової партії Кореї Кім Чонг Сик. Також до списку потрапив перший віце-голова



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Прапор Північної Кореї

У санкційному списку США з’явилися імена двох високопосадовців Трудової партії Північної Кореї

Адміністрація США розширила обмежувальні заходи проти КНДР ще на двох представників північнокорейської влади.

Про це йдеться в повідомленні на сайті мінфіну США у вівторок.

Одним з них став заступник глави департаменту військової промисловості Трудової партії Кореї Кім Чонг Сик. Також до списку потрапив перший віце-голова департаменту Центрального Комітету Трудової партії Кореї Рі Пьонг Чо.

Нагадаємо, що п’ятницю, 22 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції проти КНДР. Вони передбачають скорочення експорту бензину до Північної Кореї на 90 відсотків, а також вимогу репатріації північних корейців, які працюють за кордоном, протягом наступних 12 місяців. Вважають, що саме північнокорейські заробітчани значно поповнюють валютні резерви країни. Окрім того, експорт нафти до КНДР буде обмежено чотирма мільйонами барелів на рік.

Останні санкції стали відповіддю міжнародної спільноти на запуск наприкінці листопада Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15», здатної нести ядерний заряд.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс закликав американські війська бути готовими до дій у Північній Кореї в той час, як дипломати Держдепартаменту намагаються вирішити ядерну проблему з боку КНДР.