Ryanair вирішив зменшити кількість рейсів на 20% через слабкий попит



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіаперевізник наголошує, що скорочення в основному буде стосуватися кількості рейсів, а не закриття маршрутів

У компанії зменшення попиту пов'язують зі зростанням нових випадків коронавірусу в Європі

Авіакомпанія Ryanair заявила про скорочення загальної кількості рейсів на 20% у вересні та жовтні через зменшення попиту на авіаперевезення в останні дні. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у компанії зменшення попиту пов'язують зі зростанням нових випадків коронавірусу в Європі.

Авіаперевізник наголошує, що скорочення в основному буде стосуватися кількості рейсів, а не закриття маршрутів.

«Всі постраждалі пасажири, які планували летіти у вересні, отримали повідомлення електронною поштою сьогодні, дізнавшись про свої варіанти поїздки. Пасажири матимуть можливість змістити дату рейсу або отримати відшкодування готівкою або ваучерами, як це передбачено правилами ЄС», - сказав представник Ryanair.

Раніше в авіакомпанії заявляли, що відновили 60% від загальної кількості рейсів, які були до карантину.

Нагадаємо, Італія пригрозила призупинити дозвіл Ryanair на польоти, пославшись на недотримання компанією правил безпеки під час карантину; Ryanair виконує кілька рейсів між Україною та Італією.

До слова, Ryanair запустить рейси з Одеси в Афіни та Барселону.

Як повідомлялося, Національний авіаперевізник Республіки Казахстан Air Astana планує відновити польоти в Україну з 19 серпня.