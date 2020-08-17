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    Економіка та фінанси

    Ryanair вирішив зменшити кількість рейсів на 20% через слабкий попит

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    Авіаперевізник наголошує, що скорочення в основному буде стосуватися кількості рейсів, а не закриття маршрутів - Ryanair вирішив зменшити кількість рейсів на 20% через слабкий попит
    Авіаперевізник наголошує, що скорочення в основному буде стосуватися кількості рейсів, а не закриття маршрутів

    У компанії зменшення попиту пов'язують зі зростанням нових випадків коронавірусу в Європі

    Авіакомпанія Ryanair заявила про скорочення загальної кількості рейсів на 20% у вересні та жовтні через зменшення попиту на авіаперевезення в останні дні. Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що у компанії зменшення попиту пов'язують зі зростанням нових випадків коронавірусу в Європі.

    Авіаперевізник наголошує, що скорочення в основному буде стосуватися кількості рейсів, а не закриття маршрутів.

    «Всі постраждалі пасажири, які планували летіти у вересні, отримали повідомлення електронною поштою сьогодні, дізнавшись про свої варіанти поїздки. Пасажири матимуть можливість змістити дату рейсу або отримати відшкодування готівкою або ваучерами, як це передбачено правилами ЄС», - сказав представник Ryanair.

    Раніше в авіакомпанії заявляли, що відновили 60% від загальної кількості рейсів, які були до карантину.

    Нагадаємо, Італія пригрозила призупинити дозвіл Ryanair на польоти, пославшись на недотримання компанією правил безпеки під час карантину; Ryanair виконує кілька рейсів між Україною та Італією.

    До слова, Ryanair запустить рейси з Одеси в Афіни та Барселону.

     Як повідомлялося, Національний авіаперевізник Республіки Казахстан Air Astana планує відновити польоти в Україну з 19 серпня.

    ЄС Італія авіаперевезення Ryanair
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