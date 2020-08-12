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    Коронакриза: в аеропорту «Київ» катастрофічно впав пасажиропотік

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    <p>У липні 2020 року аеропорт &laquo;Київ&raquo; обслужив на внутрішніх рейсах 1,7 тис. пасажирів</p> - Коронакриза: в аеропорту «Київ» катастрофічно впав пасажиропотік

    У липні 2020 року аеропорт «Київ» обслужив на внутрішніх рейсах 1,7 тис. пасажирів

    Фото: Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського

    Названо найбільш популярні напрямки польотів у липні 2020 року

    За липень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 52,4 тис. пасажирів, що на 79,7% менше, ніж у липні 2019 року. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

    Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 50,7 тис., на внутрішніх рейсах – 1,7 тис. пасажирів.

    Кількість рейсів у липні 2020 року склала 1 314 на приліт і виліт, що на 52% менше аналогічного періоду 2019 р. З них міжнародних рейсів – 1 049, внутрішніх - 265.

    Найбільш популярні напрямки в липні 2020 року

    Міжнародні:

    • Варшава (Польща),
    • Тіват (Чорногорія),
    • Лондон (Великобританія),
    • Мінськ (Білорусь),
    • Даламан (Туреччина),
    • Вроцлав (Польща),
    • Бодрум (Туреччина),
    • Тирана (Албанія).

    Внутрішні:

    • Запоріжжя,
    • Харків,
    • Кіровоград.

    Всього за січень-липень 2020 року аеропорт «Київ» обслужив 483,9 тис. пасажирів, що на 69,6% менше, ніж у січні-липні 2019 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 476,7 тис., на внутрішніх рейсах – 7,2 тис. пасажирів.

    Кількість рейсів у січні-липні 2020 року склала 7 155 на приліт і виліт, що на 57,9% менше аналогічного періоду 2019 р. З них міжнародних рейсів – 5 708, внутрішніх – 1 447.

    Найбільш популярні напрямки в січні-липні 2020 року

    Міжнародні:

    • Мінськ (Білорусь),
    • Варшава (Польща),
    • Відень (Австрія),
    • Берлін (Німеччина),
    • Меммінген (Німеччина),
    • Таллінн (Естонія),
    • Лондон (Великобританія),
    • Будапешт (Угорщина).

    Внутрішні:

    • Запоріжжя,
    • Одеса,
    • Львів.

    Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Київ» розпочав поетапне скорочення своїх співробітників на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку.

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