Коронакриза: в аеропорту «Київ» катастрофічно впав пасажиропотік



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У липні 2020 року аеропорт «Київ» обслужив на внутрішніх рейсах 1,7 тис. пасажирів Фото: Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського

Названо найбільш популярні напрямки польотів у липні 2020 року

За липень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 52,4 тис. пасажирів, що на 79,7% менше, ніж у липні 2019 року. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 50,7 тис., на внутрішніх рейсах – 1,7 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у липні 2020 року склала 1 314 на приліт і виліт, що на 52% менше аналогічного періоду 2019 р. З них міжнародних рейсів – 1 049, внутрішніх - 265.

Найбільш популярні напрямки в липні 2020 року

Міжнародні:

Варшава (Польща),

Тіват (Чорногорія),

Лондон (Великобританія),

Мінськ (Білорусь),

Даламан (Туреччина),

Вроцлав (Польща),

Бодрум (Туреччина),

Тирана (Албанія).

Внутрішні:

Запоріжжя,

Харків,

Кіровоград.

Всього за січень-липень 2020 року аеропорт «Київ» обслужив 483,9 тис. пасажирів, що на 69,6% менше, ніж у січні-липні 2019 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 476,7 тис., на внутрішніх рейсах – 7,2 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у січні-липні 2020 року склала 7 155 на приліт і виліт, що на 57,9% менше аналогічного періоду 2019 р. З них міжнародних рейсів – 5 708, внутрішніх – 1 447.

Найбільш популярні напрямки в січні-липні 2020 року

Міжнародні:

Мінськ (Білорусь),

Варшава (Польща),

Відень (Австрія),

Берлін (Німеччина),

Меммінген (Німеччина),

Таллінн (Естонія),

Лондон (Великобританія),

Будапешт (Угорщина).

Внутрішні:

Запоріжжя,

Одеса,

Львів.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Київ» розпочав поетапне скорочення своїх співробітників на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку.