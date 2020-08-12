Коронакриза: в аеропорту «Київ» катастрофічно впав пасажиропотік
У липні 2020 року аеропорт «Київ» обслужив на внутрішніх рейсах 1,7 тис. пасажирів
Названо найбільш популярні напрямки польотів у липні 2020 року
За липень 2020 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 52,4 тис. пасажирів, що на 79,7% менше, ніж у липні 2019 року. Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 50,7 тис., на внутрішніх рейсах – 1,7 тис. пасажирів.
Кількість рейсів у липні 2020 року склала 1 314 на приліт і виліт, що на 52% менше аналогічного періоду 2019 р. З них міжнародних рейсів – 1 049, внутрішніх - 265.
Найбільш популярні напрямки в липні 2020 року
Міжнародні:
- Варшава (Польща),
- Тіват (Чорногорія),
- Лондон (Великобританія),
- Мінськ (Білорусь),
- Даламан (Туреччина),
- Вроцлав (Польща),
- Бодрум (Туреччина),
- Тирана (Албанія).
Внутрішні:
- Запоріжжя,
- Харків,
- Кіровоград.
Всього за січень-липень 2020 року аеропорт «Київ» обслужив 483,9 тис. пасажирів, що на 69,6% менше, ніж у січні-липні 2019 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 476,7 тис., на внутрішніх рейсах – 7,2 тис. пасажирів.
Кількість рейсів у січні-липні 2020 року склала 7 155 на приліт і виліт, що на 57,9% менше аналогічного періоду 2019 р. З них міжнародних рейсів – 5 708, внутрішніх – 1 447.
Найбільш популярні напрямки в січні-липні 2020 року
Міжнародні:
- Мінськ (Білорусь),
- Варшава (Польща),
- Відень (Австрія),
- Берлін (Німеччина),
- Меммінген (Німеччина),
- Таллінн (Естонія),
- Лондон (Великобританія),
- Будапешт (Угорщина).
Внутрішні:
- Запоріжжя,
- Одеса,
- Львів.
Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Київ» розпочав поетапне скорочення своїх співробітників на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку.