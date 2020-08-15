Air Astana відновлює рейси до Києва



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Літаки авіакомпанії Airbus A320 курсуватимуть тричі на тиждень - по середах, суботах і неділях

Авіакомпанія планує відновити рейси до української столиці з 19 серпня

Національний авіаперевізник Республіки Казахстан Air Astana планує відновити польоти в Україну з 19 серпня. Про це повідомляє avianews.com з посиланням на офіційне повідомлення компанії.

Зазначається, що літаки авіакомпанії Airbus A320 курсуватимуть тричі на тиждень - по середах, суботах і неділях.

«Це вже третя спроба Air Astana відновити рейси в Україну. Спочатку вона планувала запустити польоти до Києва 4 липня, однак перенесла рейси на 1 серпня через жорсткість карантину в Казахстані. 1 серпня польоти також не були поновлені. Пасажирам слід враховувати можливість подальшого зміни розкладу перед бронюванням авіаквитків», - йдеться у повідомленні.

За даними Air Astana, станом на зараз Казахстан вимагає від українців, які приїжджають до країни, пред'явити діючу довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус.

Також це тестування можна пройти протягом 48-годин після в'їзду в Казахстан або в якості альтернативи відправитися на 14-денний карантин.

На сьогодні Казахстан знаходиться в «червоному списку» МОЗ України. Це означає, що при в'їзді з Казахстану в Україну необхідно пройти 14-денну самоізоляцію з контролем через додаток «Дій вдома», обсервацію в спеціальних установах або пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту за кордоном на коронавірус з негативним результатом, який зроблений не більше ніж за 48 годин до в'їзду в Україну.

До слова, через коронакризу в аеропорту «Київ» катастрофічно впав пасажиропотік.

Як повідомлялося, в Україна станом на 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора. Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797. Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 89719

Одужали 47430

Хворіють 40245

Померли 2044

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До відома, у світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 21 355 685 осіб. При цьому 11 917 803 осіб одужали, 763 367 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (5 476 266). Кількість померлих - 171 535, одужали – 2 875 147 осіб. На другому місці Бразилія – 3 278 895 інфікованих (106 571 особа померла й 2 384 302 одужали). На третьому місті Індія із 2 525 222 хворими (49 134 смерті від COVID-19 та 1 807 556 одужали).