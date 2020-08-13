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    Коломбо, Стокгольм і Дубаї. SkyUp анонсував нові рейси з України

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    Рейс&nbsp;Київ-Дубаї стартує 26 вересня і будуе виконуватися двічі на тиждень - Коломбо, Стокгольм і Дубаї. SkyUp анонсував нові рейси з України
    Рейс Київ-Дубаї стартує 26 вересня і будуе виконуватися двічі на тиждень
    Фото: Facebook/SkyUp

    Майже усі нові рейси почнуть виконуватися з 25 жовтня

    Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває нові закордонні маршрути з вильотом з Києва, Львова та Харкова. Про це в четвер, 13 серпня, повідомила компанія.

    По вівторках і п'ятницях заплановані рейси з Києва в Белград і Стокгольм, по четвергах і неділях у Братиславу, по середах і неділях в Амман, по понеділках і четвергах в Коломбо, по середах і суботах в Дубаї.

    Зі Львова по середах і суботах заплановані рейси в Дубаї, по понеділках і п'ятницях в Неаполь, по вівторках, четвергах і неділях в Прагу, по вівторках і п'ятницях в Париж, по четвергах і неділях в Тель-Авів.

    З Харкова польоти в Прагу плануються по вівторках, четвергах і неділях, в Дубаї по середах і суботах, в Париж по четвергах і неділях.

    Усі зазначені рейси почнуться з 25 жовтня, окрім Київ-Дубаї, що стартує 26 вересня. При цьому з 25 жовтня частота рейсів збільшиться до п'яти разів на тиждень: по понеділках, середах, четвергах, суботах і неділях.

    До слова, SkyUp за минулий місяць відновила 50% докоронавірусного показника перевезеньТакож SkyUp поінформувала, що у липні у них змінився гендиректор, компанія запустила нову послугу CityBreak та оновила бортове меню.

    Також нагадаємо, що SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула.

     

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