Ryanair може втратити дозвіл на польоти до Італії



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В авіакомпанії відкидають звинувачення і заявляють, що роблять все можливе, щоб скоротити контакти пасажирів і в літаках, і в аеропортах

Один з найбільших лоукостерів Європи постійно порушує карантинні обмеження - заявляє Національна агенція авіації в Італії

Одному з найбільших лоукостерів Європи, ірландській авіакомпанії Ryanair можуть заборонити авіаперевезення до Італії через систематичне порушення карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавіруса. Про це повідомило італійське Національне агентство цивільної авіації.

Зазначається, що Агенція може зобов'язати Ryanair заповнювати рейси лише наполовину, проте у разі подальшого недотримання правил авіакомпанія може втратити права на діяльність в аеропортах країни.

«У Ryanair спростували звинувачення італійського регулятора», - пише Euronews.

В авіакомпанії заявили, що роблять все можливе, щоб скоротити контакти пасажирів і в літаках, і в аеропортах.

Нагадаємо, наприкінці липня в Україні міністр інфраструктури назвав країни, куди українці можуть полетіти на відпочинок.

Як повідомлялося, у світі станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тис. Кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тисяч і перевищила 696 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 678 610. Далі йдуть Бразилія (2 750 318), Індія (1 908 254), Росія (866 627), ПАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чилі (362 962), Колумбія (327 850) і Іран (314 786).

Коронавірус в Україні

Всього 76808

Одужали 42524

Хворіють 32465

Померли 1819

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Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

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