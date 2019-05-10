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    Економіка та фінанси

    Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з України

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    Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з України

    Ryanair збільшить частоту польотів маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі

    Ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів по 4 маршрутам з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020.

    Про це повідомляє avianews.com.

    Повідомляється, що з 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.

    Крім того, наголошується, що розширення польотів у Польщі торкнеться відразу два маршрути з Києва. З 28 жовтня Ryanair збільшить свою присутність на лінії Київ - Краків з чотирьох до п'яти рейсів на тиждень. Якщо зараз польоти на цьому маршруті виконуються по вівторках, четвергах, суботах і неділях, то в зимовому розкладі літаки будуть літати по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях та неділях.

    У випадку з рейсами з Києва до Варшави Ryanair не збільшить число днів перельотів, однак розширить частоту з чотирьох до п'яти на тиждень за рахунок відкриття з 1 листопада другого рейсу по п'ятницях.

    Таким чином, маршрут Київ - Варшава стане першим серед українських напрямів Ryanair, на якому рейси будуть виконуватися двічі на день.

    Четверте розширення торкнеться напрямок Київ - Барселона. З 2 листопада польоти на цьому напрямку літаки Ryanair будуть виконувати п'ять разів на тиждень, замість чотирьох. На додаток до рейсів по понеділках, середах, п'ятницях і неділях в розклад внесений рейс по суботах.

    Нагадаємо, найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.

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