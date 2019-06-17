Ryanair здійснив свій перший рейс із Харкова до Кракова



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Ціни квитків на новий напрямок стартують від 12 євро

Ірландський лоукостер Ryanair 17 червня здійснив свій перший політ за напрямком Харків-Краків. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

«Настав час Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ціни на квиток стартують від 12 євро.

Міністр повідомив, що 19 червня чекатимуть на Ryanair в Одесі.

Раніше повідомлялося, що найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.

Ірландський лоукостер збільшить частоту польотів по чотирьом маршрутам з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020.