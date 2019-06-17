Ryanair здійснив свій перший рейс із Харкова до Кракова
Ціни квитків на новий напрямок стартують від 12 євро
Ірландський лоукостер Ryanair 17 червня здійснив свій перший політ за напрямком Харків-Краків. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.
«Настав час Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ціни на квиток стартують від 12 євро.
Міністр повідомив, що 19 червня чекатимуть на Ryanair в Одесі.
Раніше повідомлялося, що найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.
Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.
Ірландський лоукостер збільшить частоту польотів по чотирьом маршрутам з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020.