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    Економіка та фінанси

    Ryanair здійснив свій перший рейс із Харкова до Кракова

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    Ryanair здійснив свій перший рейс із Харкова до Кракова

    Ціни квитків на новий напрямок стартують від 12 євро

    Ірландський лоукостер Ryanair 17 червня здійснив свій перший політ за напрямком Харків-Краків. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

    «Настав час Харкова. Сьогодні відбувся перший політ Харків-Краків лоукостом №1 Європи», - йдеться у повідомленні.  

    Також зазначається, що ціни на квиток стартують від 12 євро.

    Міністр повідомив, що 19 червня чекатимуть на Ryanair в Одесі.

    Раніше повідомлялося, що найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

    Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.

    Ірландський лоукостер збільшить частоту польотів по чотирьом маршрутам з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020.

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