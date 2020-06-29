САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи «Роттердам+» до суду – Холодницький



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Голова САП Назар Холодницький вважає, що коло підозрюваних у справі «Роттердам+» вже повне Фото: Уніан

Голова САП зізнався, що нових фігурантів у справі не буде

Без висновків експертів та спеціалістів в економічній площині слідство по справі «Роттердам+» не може рухатись далі. Про це в ефірі Youtube-каналу «Ісландія» заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Без висновку експерта, без висновків уповноважених спеціалістів, фахівців по тому, як працює ця схема, чи це була схема, чи це була формула, і збитки, що є ключовим для оголошення про завершення досудового розслідування, ми не можемо рухатися далі», - визнав Холодницький.

За його словами, слідство триває: «Призначені експертизи, від завершення яких залежить подальша доля цього провадження».

Він також зізнався, що нових фігурантів у справі не буде. «Скажу чесно, те, що я бачу по справах, на моє переконання, коло підозрюваних у цій справі повне. Ми судимо тільки з тих матеріалів справи, які є», - сказав Холодницький.

Нагадаємо, раніше виник скандал з експертизами САП по справі «Роттердам+». За словами адвоката Ірини Одинець одна з експертиз, яку виконував Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для САП, підтвердила економічну обґрунтованість формули і відсутність від неї збитків, але САП вирішило приховати її результати. Слідство як мінімум п'ять разів змінювало питання експертам, намагаючись отримати від них висновки про необґрунтованість формули та про завдані її застосуванням збитки. У той же час, за словами адвоката Наталії Дрігваль єдина експертиза долучена САП до справи була зроблена самими детективами НАБУ виходячи із власного, хибного припущення необґрунтованості формули Роттердам+ та покладені в підставу висновку експерта, який арифметично перерахував представлені вихідні дані.

Формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.