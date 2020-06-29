У Харкові пройшов концерт на підтримку підозрюваних у справі Шеремета



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Акція «Білими нитками» у Харкові Фото: «Укрінформ»

Протягом двох годин у виконанні музикантів-учасників акції прозвучали кращі хіти на підтримку обвинувачених у справі Шеремета

Акція «Білими нитками» на захист підозрюваних у справі Павла Шеремета відбулася 28 червня у саду Шевченка в Харкові.

Про це пише «Укрінформ».

Зазначається, що акція почалася у неділю ввечері з хорового виконання гімну України та зібрала до сотні учасників.

Це музиканти рок- і фольк-гуртів – «Яри», «Папа Карло», «Село і Люди», «Транс-Формер», а також активісти Харківського Євромайдану, волонтери, учасники АТО/операції Об’єднаних сил.

Біля пам'ятника Тарасу Шевченку чергували посилені пости поліції. Інцидентів немає.

Протягом двох годин у виконанні музикантів-учасників акції прозвучали кращі хіти на підтримку обвинувачених у справі Шеремета.

Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що більше 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

Зазначимо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, повідомив Леонід Маслов, керівник юридичної фірми «Сенс консалтинг», долученої до захисту Антоненка.

Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова.

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