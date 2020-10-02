СБУ викрила махінації з цінними паперами на понад 2,8 млрд грн



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Слідчі СБУ викрили оборудку на ринку цінних паперів

Виявлено групу компаній юридичних осіб, які від підконтрольних фондів видавали фіктивні кредити

Слідчі Служби безпеки України під час розслідування провадження викрили оборудку на ринку цінних паперів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами слідчих дій виявлено групу компаній юридичних осіб – учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення кошті, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальний обсяг операцій становив понад 2,8 млрд грн.

За результатами зібраних матеріалів прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів.

«Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам», – резюмували у СБУ.