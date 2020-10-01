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    Службовці Держпродспоживслужби вимагали хабарі за проведення експертиз

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    Правоохоронці задокументували 4 епізоди одержання службовцями коштів - Службовці Держпродспоживслужби вимагали хабарі за проведення експертиз
    Правоохоронці задокументували 4 епізоди одержання службовцями коштів
    Фото: Київська міська прокуратура

    На вимаганні хабарів викрито службовців Держпродспоживслужби на Київщині

    Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції за оперативного супроводження СБУ затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовців одного з районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що начальник районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області спільно з головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини налагодили протиправний механізм вимагання коштів з суб’єктів господарювання за проведення експертиз товару та видачу відправних дозволів. Так, за видачу ветеринарного свідоцтва та експертного лабораторного висновку, яке підтверджує походження продукції, службовці отримували $1100.

    У ході слідства правоохоронці задокументували 4 епізоди одержання службовцями коштів на загальну суму $3,6 тис. та 10 тис. гривень.

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    Службовці Держпродспоживслужби вимагали хабарі за проведення експертиз
    Службовці Держпродспоживслужби вимагали хабарі за проведення експертиз
    Службовці Держпродспоживслужби вимагали хабарі за проведення експертиз
    Службовці Держпродспоживслужби вимагали хабарі за проведення експертиз

    Під час передачі четвертого траншу службовців затримали «на гарячому».

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжних заходів.

    Національна поліція України прокуратура СБУ кримінал корупція в Україні хабар Київщина
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