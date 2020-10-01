Службовці Держпродспоживслужби вимагали хабарі за проведення експертиз



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Правоохоронці задокументували 4 епізоди одержання службовцями коштів Фото: Київська міська прокуратура

На вимаганні хабарів викрито службовців Держпродспоживслужби на Київщині

Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції за оперативного супроводження СБУ затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовців одного з районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що начальник районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області спільно з головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини налагодили протиправний механізм вимагання коштів з суб’єктів господарювання за проведення експертиз товару та видачу відправних дозволів. Так, за видачу ветеринарного свідоцтва та експертного лабораторного висновку, яке підтверджує походження продукції, службовці отримували $1100.

У ході слідства правоохоронці задокументували 4 епізоди одержання службовцями коштів на загальну суму $3,6 тис. та 10 тис. гривень.

Під час передачі четвертого траншу службовців затримали «на гарячому».

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжних заходів.