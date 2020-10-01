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    Кримінал

    На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)

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    <p>Правоохоронці затримали іноземця в ресторані в одному з райцентрів Київщини під час передачі авансу за майбутнє &laquo;співробітництво&raquo;</p> - На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)

    Правоохоронці затримали іноземця в ресторані в одному з райцентрів Київщини під час передачі авансу за майбутнє «співробітництво»

    Фото: СБУ

    Чоловік запропонував співробітнику СБУ сприяти у незаконній легалізації іноземців в Україні

    Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили іноземця, який запропонував хабар співробітнику одного з підрозділів СБУ в Київській області.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Співробітники СБУ встановили, що громадянин однієї з країн середньої Азії звернувся до старшого уповноваженого з пропозицією сприяти у незаконній легалізації іноземців у нашій країні. Офіцер відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

    Правоохоронці затримали зловмисника в ресторані в одному з райцентрів Київщини під час передачі авансу за майбутнє «співробітництво».

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    На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)
    На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)
    На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)
    На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)
    На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, планується повідомити затриманому про підозру та звернутися до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Триває досудове слідство.

    Операція проводилась спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Києві за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону.

    СБУ кримінал корупція в Україні хабар іноземці Київщина
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