На Київщині іноземець намагався підкупити співробітника СБУ (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці затримали іноземця в ресторані в одному з райцентрів Київщини під час передачі авансу за майбутнє «співробітництво» Фото: СБУ

Чоловік запропонував співробітнику СБУ сприяти у незаконній легалізації іноземців в Україні

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили іноземця, який запропонував хабар співробітнику одного з підрозділів СБУ в Київській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що громадянин однієї з країн середньої Азії звернувся до старшого уповноваженого з пропозицією сприяти у незаконній легалізації іноземців у нашій країні. Офіцер відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали зловмисника в ресторані в одному з райцентрів Київщини під час передачі авансу за майбутнє «співробітництво».

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, планується повідомити затриманому про підозру та звернутися до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Києві за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону.