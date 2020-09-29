У серпні грошові перекази в Україну впали на 11%



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Грошові перекази в Україну цьогоріч значно скоротилися

Цьогоріч в останній місяць літа в Україну переказали на $113 млн менше ніж у серпні минулого року

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону в серпні 2020 року склав $906 млн, що на 11,09%, або на $113 млн менше ніж у серпні минулого року ($1,02 млрд).

За даними Національного банку, за січень-серпень 2020 року обсяг грошових переказів впав на 6,4% до 7,17 млрд проти аналогічного періоду торік ($7,66 млрд).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей в Україну. В серпні неформальними каналами в Україну було переведено $259 млн.

За вісім місяців через банки в Україну перевели $2,5 млрд, що на $1,28 млрд менше ніж за аналогічний період торік ($3,78 млрд).

Зазначимо, що обсяг грошових переказів в Україну в липні 2020 року склав $922 млн, що на 13,5%, або на $148 млн менше ніж у липні минулого року ($1,07 млрд).

За 7 місяців року обсяг приватних грошових переказів впав на 5,3% до $6,29 млрд проти аналогічного періоду торік ($6,64 млрд).

За підсумками I кварталу 2020 року обсяг грошових переказів в Україну склав $2,9 млрд, у тому числі за січень – $991 млн, за лютий – $994 млн, за березень – $922 млн.

У II кварталі обсяг грошових переказів трудових мігрантів склав $2,45 млрд, зокрема в квітні $794 млн, в травні - $805 млн і в червні - $853 млн.

За підсумками 2019 року трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд.