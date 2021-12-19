  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Секонд-хенд, який не варто купувати: даремно витратите гроші

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Не варто вестися на низьку ціну - Секонд-хенд, який не варто купувати: даремно витратите гроші
    Не варто вестися на низьку ціну

    Шість речей, які не можна купувати в секонд-хенді

    Купівля в секонд-хенді - ефективний спосіб заощадити гроші і придбати брендовий одяг. Однак не всі вживані речі годяться бути використаними вдруге. Інакше гроші будуть викинуті на вітер, розповідають в Novyny.Live.

    Пуховики і «дуті» пальта

    Всі товари з секонд-хенду проходять обов'язкову термічну обробку і прання. В результаті «дутий» одяг і пуховики можуть прийти якщо не в непридатність, то втратити своє первісне призначення. Наповнювач збереться в грудки і просто перестане гріти. До того ж, він здатний довго зберігати запах секонда.

    Спортивний одяг

    У більшості випадків такий товар потрапляє на прилавки секонд-хендуа після активного використання. Тому нерідко на ньому можна знайти плями. Також варто звернути увагу, чи не втратила річ свою вихідну форму після носіння першим власником.

    Капелюхи, кепки і шапки

    Ви часто перете свої головні убори? Явно не більше одного-двох разів на рік. Речі в секонд-хенді теж навряд чи бачили догляд частіше. Саме тому на внутрішній стороні шапки або кепки можна знайти жовті плями, розводи та інші сліди, залишені попереднім власником.

    Нижня білизна і шкарпетки

    Труси, бюстгальтери і майки – точно не ті речі, які варто носити після когось. Мало того, що сама тканина зношується і псується після знезараження, так ще й багато слідів життєдіяльності первісного господаря можуть залишитися.

    Шоломи

    Секонд-хенд-точно не те місце, куди варто йти, щоб придбати захист. У шоломів і касок є певний термін придатності і вимоги до стану. Якщо шолом не першої свіжості, він міг вже бути вдарений або матеріали встигли втратити свої захисні властивості.

    Вовняні речі

    Секонди рідко піклуються про прання теплих предметів гардероба. А ще плюс спецобробка. В результаті вовняний одяг, яка потребує особливого догляду, повністю втрачає зовнішній вигляд і головну функцію – зігрівати.

    Читайте також: Тарифи на воду після 1 січня: українців попереджають про подорожчання
    Теги: економіка гроші речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Секонд-хенд, який не варто купувати: даремно витратите гроші