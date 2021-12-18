  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Тарифи на воду після 1 січня: українців попереджають про подорожчання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи зростуть ціни для населення від 1 січня і наскільки? - Тарифи на воду після 1 січня: українців попереджають про подорожчання
    Чи зростуть ціни для населення від 1 січня і наскільки?
    фото: unian

    Вартість води 2022 року може піднятися на 11%

    Урядовці запевняють, що вартість водопостачання від 1 січня 2022 року для українців не зміниться. Однак, за прогнозами експертів, варто очікувати на суттєве здорожчання.

    Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та ціна може бути різною залежно від регіону та постачальника, повідомляє ТСН.ua.

    Наскільки може зрости вартість води

    Відповідно до постанови Кабінету міністрів №586, варто очікувати, що вартість води може піднятися на 11% (можлива похибка +/- 3%). Водночас ціна може змінюватися від постачальника, який має право індивідуально встановлювати ціну.

    Варто зазначити, у вересні 2021 року представники Кабінету міністрів, НАК «Нафтогаз України», Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум, який передбачає, що вартість гарячої води не повинна зрости, принаймні, до закінчення опалювального сезону-2022. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд надав органам місцевого самоврядування 30 млрд грн, яких, на його переконання, повністю достатньо для того, аби місцева влада не піднімала ціну на гарячу воду.

    Прогнози еспертів

    Як йдеться у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економіки, на наступний рік прогнозується значне підвищення вартості води. Так, експерти підрахували, що вартість води може зрости на 16%. Також варто очікувати здорожчання водопостачання і на наступні роки:

    • 2023 року ціна на гарячу воде зросте на 10%.
    • 2024 року – на 7,5%.
    Читайте також: Гречка стала «золотою»: скільки коштує крупа в супермаркетах (ціни)
    Теги: НКРЕКП тарифи водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тарифи на воду після 1 січня: українців попереджають про подорожчання