Світовий банк виділив Україні 300 млн. євро: на що підуть гроші

В організації нагадали, що це другий із подібних кредитів Україні

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила позику у розмірі 300 млн євро на реформи та відновлення економіки України після коронавірусу. Про це повідомляє сайт організації.

У банку уточнили, що ці кошти мають піти на підтримку критичних для економічного відновлення і зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії Covid-19. Також в організації висловили надію, що виділені гроші «нададуть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння більш сильному та інклюзивному відновленню».

«На тлі високого рівня вразливості економіки в Україні йде повільне та нерівномірне відновлення після потрясіння у зв'язку з Covid-19, і ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку реформам, спрямованим на сприяння сильнішому та всеосяжному відновленню», — сказав Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку Східної Європи.

В організації нагадали, що це другий із подібних кредитів Україні. Перший, на загальну суму $350 млн, був схвалений у червні 2020 року для підтримки початку земельної реформи та допомоги уряду країни в прискоренні зростання та інвестицій у цей сектор. Також виділення коштів було покликане захистити найуразливіші верстви від економічних потрясінь, спричинені пандемією.

До слова, Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн. Кошти спрямовані на допомогу у боротьбі з коронавірусом.