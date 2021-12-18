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    Airbus виготовив останній авіалайнер-гігант A380 і закрив програму

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    Компанія отримала останню модель літака - Airbus виготовив останній авіалайнер-гігант A380 і закрив програму
    Компанія отримала останню модель літака
    фото: Emirates

    Останню модель авіалайнера поставили авіаліням Об'єднаних Арабських Еміратів

    Airbus 16 грудня передав авіакомпанії Emirates із ОАЕ останній випущений авіалайнер-гігант A380 і остаточно закрив виробництво цих літаків. Борту присвоїли реєстрацію A6-EVS, повідомляє Аvianews.com.

    Emirates стала стартовим замовником моделі в 2000 році, коли вона ще не мала конкретної назви і позначалася як A3XX.

    У той час кількість рейсів у світі зростала, і великі аеропорти ставали перевантаженими. A380 з двома поверхами і місткістю до 853 пасажирів повинен був вирішити цю проблему, адже за один рейс можна було перевезти більше людей.

    Emirates, яка почала розвивати транзитний вузол в аеропорту Дубая, стала найбільшим замовником A380. При цьому авіакомпанія встановила в літаках інтер'єр, який значно відрізнявся від стандартів того часу. Це зменшило кількість пасажирів, але значно збільшило комфорт.

    На другому поверсі в першому класі з'явилися дві повноцінні душові кабіни. На сервіс такого рівня до цього могли розраховувати тільки пасажири великих бізнес-джетів.

    Душ для пасажирів першого класу в Airbus A380 Emirates/ фото: avianews.com
    Душ для пасажирів першого класу в Airbus A380 Emirates/ фото: avianews.com

    Також на другому поверсі з'явилася зона відпочинку з барною стійкою – тут пасажири першого і бізнес-класу могли спільно випити або провести час в розмовах.

    Барна стійка в Airbus A380 Emirates. Фото: Emirates
    Барна стійка в Airbus A380 Emirates. Фото: Emirates

    У першому класі A380 Emirates пасажири летіли в каютах з власним міні-баром. Їх можна було закрити від решти салону перегородкою.

    Каюта першого класу в Airbus A380 Emirates. Фото: avianews.com
    Каюта першого класу в Airbus A380 Emirates. Фото: avianews.com

    У бізнес-класі сервіс був простішим, проте крісла розкладалися в горизонтальні ліжка.

    Концепція польотів A380 передбачала, що через свій розмір літаки будуть літати між великими вузловими аеропортами. Через це пасажирам доводилося робити більше пересадок, щоб дістатися в потрібне їм місто.

    Поява на ринку далекомагістрального Boeing 787 з числом крісел 250-300 показало, що авіакомпаніям і пасажирам сподобалася інша концепція польотів. Літаки менших розмірів, які були економічніше і могли літати на великі відстані, дозволяли авіакомпаніям відкривати більше прямих рейсів, а пасажирам робити менше пересадок.

    В результаті 4-руховий A380 програв літакам меншого розміру.

    Emirates так і залишилася найбільшим замовником авіалайнерів-гігантів. Однак навіть вона почала сумніватися в його майбутньому і скоротила своє замовлення в 2019 році з 162 до 123 одиниць. В результаті через відсутність нових замовлень Airbus оголосив про закриття програми, яка себе так і не окупила.

    За останній час кілька A380, які відлітали всього 10 років, відправили на утилізацію авіакомпанії Singapore Airlines і Air France. Економіка показала, що дешевше розібрати авіалайнери-гіганти на запчастини, а не літати на них наступні 10-20 років.

    Нагадаємо, раніше Британський Інститут аерокосмічних технологій представив концепцію далекомагістрального лайнера FlyZero, який працює на рідкому водні та здатний здійснювати перельоти на відстані понад 9000 км без дозаправки.

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    Теги: економіка авіація Boeing модель ОАЕ
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    Airbus виготовив останній авіалайнер-гігант A380 і закрив програму